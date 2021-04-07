Сразу два пилота MotoGP легли под нож после гонок в Катаре

Джек Миллер и Икер Лекуона вскоре после состоявшегося в прошлые выходные Гран При Дохи были прооперированы в клиниках Барселоны и Валенсии.

Причиной операций стал т.н. хронический компартмент-синдром или синдром сдавливания – ситуация, когда из-за высокого давления во внутримышечном пространстве нарушается нормальное кровоснабжение тканей. У мотогонщиков этот синдром проявляется достаточно часто из-за характера нагрузок, которые испытывают руки – к примеру, нагрузок, возникающих при нажатии на ручку тормоза.

Следствиями хронического компартмент-синдрома могут стать онемение отдельных мышц, боль в них и ограничение подвижности. По словам Миллера, эти симптомы проявились у него во второй части воскресной гонки – и в том числе из-за этого пилот заводской команды Ducati не смог финишировать выше 9-го места.

Обычно операции для устранения компартмент-синдрома не приводят к пропуску гонок. К примеру, в позапрошлом году Фабио Куартараро перенес такую операцию 4 июня – а 14 июня вышел на старт тренировок очередного этапа. Тренировки ближайшего этапа MotoGP – Гран При Португалии – начнутся 16 апреля.

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