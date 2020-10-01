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MotoGP / Аналитика

Состав MotoGP-2021: контракты и слухи

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Состав MotoGP-2021: контракты и слухи
Автор:
, журналист

Хотя до старта нового чемпионата еще много месяцев, из 22 мест в пелотоне вакантными остаются всего три. Мы обобщили всю известную информацию

После официального объявления о переходе Валентино Росси в SRT можно говорить, что основные контуры будущего сезона уже понятны. Те места, что по-прежнему свободны, принадлежат не самым сильным командам. 

Главный вопрос сейчас в том, кто займет место в Aprilia. Это единственный заводской мотоцикл, пока остающийся не занятым. Итальянцы ждут итогов апелляции Андреа Янноне по делу об употреблении запрещенных веществ. 

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В теории на рынке есть очень сильные варианты, способные усилить команду, если Янноне не сможет доказать свою правоту. Сейчас контрактов на 2021-й нет у победителей Гран При Андреа Довициозо и Кэла Кратчлоу. 

Honda LCR пока не подтвердила, что сохранит Такааки Накагами, но такой вариант развития событий кажется наиболее вероятным, исходя из результатов японца в его дебютном сезоне в премьер-классе.

Наконец, есть вакансия в Ducati Avintia. Если верить менеджеру Энеа Бастьянини, гонщик Moto2 уже договорился с коллективом о совместных выступлениях. Однако лидер «младшей» категории Лука Марини тоже нацеливается на это место, потому вопрос остается открытым.

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Сезон MotoGP продолжится 10-11 октября в Ле-Мане. Квалификации и гонки всех классов можно будет увидеть в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Состав участников MotoGP в 2021 году

Команда

Гонщики

Возраст

Срок контракта*

Repsol Honda

Honda RC213V

Spain Марк Маркес 

Spain Пол Эспаргаро

27 лет

29 лет

2024

2022

Ducati 

Ducati Desmosedici GP19

Australia Джек Миллер

Italy Франческо Баньяя

25 лет

23 года

2021

2021

Yamaha 

Yamaha YZR-M1

Spain Маверик Виньялес

France Фабио Куартараро

25 лет

21 год

2022

2022

Suzuki 

Suzuki GSX-RR

Spain Алекс Ринс

Spain Хоан Мир

25 лет

23 года

2022

2022

KTM 

KTM RC16

South Africa Брэд Биндер

Portugal Мигель Оливейра

25 лет

25 лет

2021

2021

Aprilia

Aprilia RS-GP

Spain Алеш Эспаргаро

Italy Андреа Янноне

Italy Андреа Довициозо

United Kingdom Кэл Кратчлоу

 30 лет 2022

Pramac Ducati

Ducati Desmosedici

Spain Хорхе Мартин 

France Жоан Зарко

22 года

30 лет

2021

2021

Tech3 KTM 

KTM RC16

Italy Данило Петруччи

Spain Икер Лекуона

29 лет

20 лет

2021

2021

Petronas Yamaha 

Yamaha YZR-M1

Italy Франко Морбиделли

Italy Валентино Росси

25 лет

41 год

2022

2021

Esponsorama Ducati

Ducati Desmosedici

Spain Тито Рабат

Italy Энеа Бастьянини

Italy Лука Марини

31 год

22 года

2021

2021

LCR Honda

Honda RC213V

Spain Алекс Маркес

Japan Такааки Накагами

 24 года 2022

*контракт действует до конца указанного года

Курсивом выделены гонщики, которые не имеют контракта, но являются наиболее вероятными кандидатами на место.

Официально: Баньяя заменит Довициозо в заводской команде Ducati

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Об этой статье

Серия MotoGP
Автор Карлос Гил Иглесиас

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