Состав MotoGP-2021: контракты и слухи

После официального объявления о переходе Валентино Росси в SRT можно говорить, что основные контуры будущего сезона уже понятны. Те места, что по-прежнему свободны, принадлежат не самым сильным командам.

Главный вопрос сейчас в том, кто займет место в Aprilia. Это единственный заводской мотоцикл, пока остающийся не занятым. Итальянцы ждут итогов апелляции Андреа Янноне по делу об употреблении запрещенных веществ.

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В теории на рынке есть очень сильные варианты, способные усилить команду, если Янноне не сможет доказать свою правоту. Сейчас контрактов на 2021-й нет у победителей Гран При Андреа Довициозо и Кэла Кратчлоу.

Honda LCR пока не подтвердила, что сохранит Такааки Накагами, но такой вариант развития событий кажется наиболее вероятным, исходя из результатов японца в его дебютном сезоне в премьер-классе.

Наконец, есть вакансия в Ducati Avintia. Если верить менеджеру Энеа Бастьянини, гонщик Moto2 уже договорился с коллективом о совместных выступлениях. Однако лидер «младшей» категории Лука Марини тоже нацеливается на это место, потому вопрос остается открытым.

Сезон MotoGP продолжится 10-11 октября в Ле-Мане. Квалификации и гонки всех классов можно будет увидеть в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Состав участников MotoGP в 2021 году

Команда Гонщики Возраст Срок контракта* Repsol Honda Марк Маркес Пол Эспаргаро 27 лет 29 лет 2024 2022 Ducati Джек Миллер Франческо Баньяя 25 лет 23 года 2021 2021 Yamaha Маверик Виньялес Фабио Куартараро 25 лет 21 год 2022 2022 Suzuki Алекс Ринс Хоан Мир 25 лет 23 года 2022 2022 KTM Брэд Биндер Мигель Оливейра 25 лет 25 лет 2021 2021 Aprilia Алеш Эспаргаро Андреа Янноне Андреа Довициозо Кэл Кратчлоу 30 лет 2022 Pramac Ducati Хорхе Мартин Жоан Зарко 22 года 30 лет 2021 2021 Tech3 KTM Данило Петруччи Икер Лекуона 29 лет 20 лет 2021 2021 Petronas Yamaha Франко Морбиделли Валентино Росси 25 лет 41 год 2022 2021 Esponsorama Ducati Тито Рабат Энеа Бастьянини Лука Марини 31 год 22 года 2021 2021 LCR Honda Алекс Маркес Такааки Накагами 24 года 2022

*контракт действует до конца указанного года

Курсивом выделены гонщики, которые не имеют контракта, но являются наиболее вероятными кандидатами на место.