Состав MotoGP-2021: контракты и слухи
Хотя до старта нового чемпионата еще много месяцев, из 22 мест в пелотоне вакантными остаются всего три. Мы обобщили всю известную информацию
После официального объявления о переходе Валентино Росси в SRT можно говорить, что основные контуры будущего сезона уже понятны. Те места, что по-прежнему свободны, принадлежат не самым сильным командам.
Главный вопрос сейчас в том, кто займет место в Aprilia. Это единственный заводской мотоцикл, пока остающийся не занятым. Итальянцы ждут итогов апелляции Андреа Янноне по делу об употреблении запрещенных веществ.
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В теории на рынке есть очень сильные варианты, способные усилить команду, если Янноне не сможет доказать свою правоту. Сейчас контрактов на 2021-й нет у победителей Гран При Андреа Довициозо и Кэла Кратчлоу.
Honda LCR пока не подтвердила, что сохранит Такааки Накагами, но такой вариант развития событий кажется наиболее вероятным, исходя из результатов японца в его дебютном сезоне в премьер-классе.
Наконец, есть вакансия в Ducati Avintia. Если верить менеджеру Энеа Бастьянини, гонщик Moto2 уже договорился с коллективом о совместных выступлениях. Однако лидер «младшей» категории Лука Марини тоже нацеливается на это место, потому вопрос остается открытым.
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Сезон MotoGP продолжится 10-11 октября в Ле-Мане. Квалификации и гонки всех классов можно будет увидеть в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».
Состав участников MotoGP в 2021 году
|
Команда
|
Гонщики
|
Возраст
|
Срок контракта*
|
Repsol Honda
|
Марк Маркес
Пол Эспаргаро
|
27 лет
29 лет
|
2024
2022
|
Ducati
|
Джек Миллер
Франческо Баньяя
|
25 лет
23 года
|
2021
2021
|
Yamaha
|
Маверик Виньялес
Фабио Куартараро
|
25 лет
21 год
|
2022
2022
|
Suzuki
|
Алекс Ринс
Хоан Мир
|
25 лет
23 года
|
2022
2022
|
KTM
|
Брэд Биндер
Мигель Оливейра
|
25 лет
25 лет
|
2021
2021
|
Aprilia
|
Алеш Эспаргаро
Андреа Янноне
Андреа Довициозо
Кэл Кратчлоу
|30 лет
|2022
|
Pramac Ducati
|
Хорхе Мартин
Жоан Зарко
|
22 года
30 лет
|
2021
2021
|
Tech3 KTM
|
Данило Петруччи
Икер Лекуона
|
29 лет
20 лет
|
2021
2021
|
Petronas Yamaha
|
Франко Морбиделли
Валентино Росси
|
25 лет
41 год
|
2022
2021
|
Esponsorama Ducati
|
Тито Рабат
Энеа Бастьянини
Лука Марини
|
31 год
22 года
|
2021
2021
|
LCR Honda
|
Алекс Маркес
Такааки Накагами
|24 года
|2022
*контракт действует до конца указанного года
Курсивом выделены гонщики, которые не имеют контракта, но являются наиболее вероятными кандидатами на место.
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Автор
|Карлос Гил Иглесиас