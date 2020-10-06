Соратник Тодта по Ferrari может создать команду в MotoGP

Команда Leopard Racing, выступающая сейчас в чемпионате Moto3, всерьез прорабатывает вопрос о переходе в высшую лигу чемпионата мира. Об этом Motorsport.com сообщил менеджер коллектива Кристиан Линдберг.

Организаторы MotoGP обычно называют идеальным нынешнее количество команд (11) – однако в целом не против увеличить их число до дюжины. Оптимальным моментом для этого является 2022 год – так как нынешнее соглашение промоутера с командами (аналог Договора согласия в Ф1) действует до конца следующего сезона.

«Любая команда время от времени думает о MotoGP, – в частности, заявил Линдберг. – И мы уже сейчас ведем кое-какие переговоры в этом направлении. Хотя, конечно, мы еще очень далеко от возможности дебютировать в топ-классе. Как это часто происходит, слухи в паддоке говорят больше, чем происходит на самом деле – но мы всерьез пытаемся оценить свои возможности оказаться в MotoGP в 2022 году. И если организаторы чемпионата найдут для нас место, кое-что интересное может произойти».

Leopard Racing, получившая имя в честь марки энергетического напитка – итало-люксембургская команда, выступающая в Moto3 с 2015 года и уже трижды приводившая своих пилотов к титулу. В частности, в 2017 году в ее составе чемпионат выиграл Хоан Мир, нынешний пилот Suzuki в MotoGP. Одним из основателей команды является Миодраг Котур, во время работы Жана Тодта в Ferrari являвшийся одним из менеджеров в управленческой команде француза.

В этом сезоне следить за выступлениями пилотов Leopard Racing в Moto3 (как и за гонками MotoGP) можно в прямом эфире с помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ». Ближайший этап – Гран При Франции в Ле-Мане – пройдет в эти выходные.