Соперники по MotoGP заподозрили KTM в разработке «супер-мотора» на 2021 год

Правила MotoGP дают маркам, у которых нет серьезных успехов, дополнительные послабления. В 2020-м они есть у KTM и Aprilia. В частности, даже в условиях действующей заморозки регламента они имеют возможность работать над двигателем, что не вправе делать Honda, Yamaha, Ducati и Suzuki.

При этом на время коронаривусного карантина все производители заключили джентльменское соглашение о том, что не станут улучшать свои моторы.

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С будущего года KTM покинет привилегированный список после недавних побед Брэда Биндера и Мигеля Оливейры в Гран При. Однако, как стало известно Motorsport.com, австрийцы все же получили разрешение усовершенствовать свой мотор к старту сезона-21.

Это вызвало крайне негативную реакцию в стане соперников. Один источник, хорошо знакомый с ситуацией, сообщил: «Мы полагаем, что KTM готовит к следующему чемпионату супер-мотор. В отличие от остальных, они собираются вести доработки без ограничений. И фактически можно говорить, что это создание совершенно нового двигателя».

Обсуждение Ассоциации производителей MSMA не позволило добиться единодушия, и тогда Комиссия Гран При постановила, что австрийский производитель может вносить изменения до конца нынешнего года, но не имеет права ни на какие доработки в 2021-м. Та спецификация, которая будет омологирована к первому этапу, должна в дальнейшем использоваться по ходу всего сезона.

Это, в свою очередь, крайне не понравилось KTM, где рассчитывали продолжать работу над мотором по ходу чемпионата.

Сезон MotoGP продолжится 12-13 сентября в итальянском Мизано. Увидеть в прямом эфире квалификации и гонки всех классов можно на платформе «Моторспорт.ТВ».