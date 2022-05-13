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MotoGP / Гран При Франции Новость

Соперники по MotoGP раскритиковали Suzuki за решение уйти

Ведущие гонщики чемпионата сошлись во мнении, что решение японского производителя не пойдет на пользу спорту

Льюис Дункан
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Соперники по MotoGP раскритиковали Suzuki за решение уйти
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В преддверии Гран При Франции компания Suzuki официально объявила о намерении покинуть MotoGP. Промоутеры чемпионата мира уже признали, что у них нет рычагов воздействия на марку.

Оба нынешних гонщика Suzuki, Алекс Ринс и Хоан Мир, были предсказуемо расстроены таким развитием событий. В той же тональности высказались и соперники испанцев по пелотону. 

Франко Морбиделли из Yamaha, сказал: «Я думаю, это совсем не здорово для спорта. Нет ничего хорошего, когда подобное происходит. Очень неприятно видеть, что так много профессионалов в один день останутся без работы.  

Suzuki – очень хорошая команда, сильная. И говорить, что они уходят, даже несмотря на контракт [с промоутерами], это просто непостижимо. Очень скверная ситуация, неприятный эпизод» 

Маверик Виньялес, который в 2015-16 годах выступал за Suzuki, добавил: «Печальная новость, честно говоря. У меня там до сих пор множество знакомых. Они замечательные, словно одна семья. 

К тому же, они доказали свою силу. Потому мне обидно, что все произошло так быстро. Я не знаю причину их решения – и не думаю, что мы когда-то узнаем ее».

Гонщик Ducati Джек Миллер назвал решение японцев странным: «Прежде всего, это шок. Очень неудачное развитие событий. Странно, что так поступил производитель, который в позапрошлом году выиграл титул – и продолжает прибавлять. Мы с Suzuki одновременно пришли в премьер-класс [в 2015 году], очень досадно, что они уходят. 

А для их гонщиков это вообще дерьмовая ситуация».

В этот уик-энд участники MotoGP проводят очередной этап сезона во французском Ле-Мане.

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