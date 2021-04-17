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MotoGP / Гран При Португалии / Новость

Собственная форма обеспокоила Росси

Знаменитый итальянец в очередной раз не смог добиться хорошего результата, завершив квалификацию в Алгарве только с 17-м временем

Собственная форма обеспокоила Росси

Валентино Росси начал новый сезон-2021 с четвертого места на решетке Гран При Катара, однако вторую субботнюю сессию на той же трассе провел неудачно, показав худший в карьере 21-й результат. 

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Следом участники MotoGP приехали в Португалию – год назад местная трасса стала для Yamaha одной из самых сложных в сезоне.  

Росси завершил квалификацию 17-м – в 1,1 секунде от поула, который достался сменившему Валентино в заводской команде Фабио Куартараро. 

Изсестно, что ветеран MotoGP еще не принял решение о продолжении выступлений в 2022 году – и будет в значительной степени учитывать свою скорость в нынешнем сезоне. 

 «Да, двое парней заводской команды, Куартараро и [Маверик] Виньялес, сильнее меня. Они быстрее, – признал Валентино, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Это беспокоит меня, так как я ожидал быть более конкурентоспособным и пробовал добиться этого. 

Но единственный способ здесь – продвигаться вперед шаг за шагом».  

Он добавил: «Сделать большой шаг очень сложно. Все трассы разные – если сравнивать с Катаром, здесь я чуть быстрее, но все равно не вхожу в группу лидеров. 

Если сравнивать с прошлым годом, я чуть ускорился. Но этого все равно недостаточно, чтобы сражаться за хорошие позиции. Так что, нет сомнения, завтра мне будет сложно: предстоит стартовать сзади, а мой темп далеко не фантастический. 

Но утром на разминке мы можем попробовать что-нибудь. Надеюсь, завтра мы будем быстрее».  

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В прямом эфире за воскресными событиями на Гран При Португалии можно будет следить на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Трансляция заезда в премьер-классе начнется в 14:25, а с 13:05 Мск можно будет увидеть гонки в зачетах Moto3 и Moto2.

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Серия MotoGP
Этап Гран При Португалии
Пилоты Валентино Росси

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