Алекс Ринс закончил прошедший сезон на третьей позиции, но в 2021-м пока не входит даже в десятку сильнейших. На недавнем Гран При Португалии он упал, сражаясь за лидерство, в Испании потерял равновесие уже в дебюте, а в минувший уик-энд по ходу дождевой гонки в Ле-Мане оказывался на асфальте дважды.

Испанец стартовал 15-м, однако удже через пять кругов пробился в зону подиума. Однако он уронил байк, преследуя Марка Маркеса. Алекс поднялся и попробовал продолжить борьбу, но вскоре ошибся вновь и окончательно выбыл из борьбы.

По словам гонщика, он не видит очевидной причины такого развития событий – тем более, что мотоцикл Suzuki становится все лучше и лучше.

«Это правда, в этом году у меня слишком много аварий, – признался Алекс в воскресенье в Ле-Мане. – Я, кажется, собрал все те неприятности, которых смог избежать за два последних года.

Почему? Не знаю. Мы работаем изо всех сил, ощущения от мотоцикла у меня самые хорошие. Мы стараемся как можно лучше справиться с работой, а потом внезапно что-то происходит. Не понимаю, почему так».

Он добавил: «Байк стал намного лучше. Я должен извиниться перед командой, так как чувствую себя на нем все сильнее, могу делать что хочу – не считая, разве что, квалификаций.

Но мы улучшили мотоцикл – а я допускаю глупые ошибки. В этот раз мне удалось невозможное. Я на первом круге провел четыре или пять обгонов, отыграл десять позиций. Потом мы быстро сменили байк в боксах – а затем я вновь тупо свалился».

Ринс добавил, что хочет «перезагрузиться» к следующему этапу в Муджелло.

«Не особенно приятно видеть настроение ребят в команде, – признался он. – Мы прошли через сложный отрезок с этими авариями в трех последних гонках. Это непросто, и для меня в том числе.

Но я планирую перезагрузиться и обрести к Муджелло прежнюю силу. Попробую побороться там. Сейчас это все, что можно сделать».

Сезон MotoGP продолжится 29-30 мая. Квалификации и гонки Гран При Италии во всех классах чемпионата прямом эфире покажут телеканал и видеоплатфома «Моторспорт.ТВ».

Марк Маркес, Repsol Honda Team, Алекс Ринс, Team Suzuki MotoGP, авария Фото: Gold and Goose / Motorsport Images