Соавтором первой победы новичка MotoGP стала нано-краска

23-летний Хорхе Мартин в минувшее воскресенье одержал свою первую победу в гонке чемпионата MotoGP. Причем смог сделать это всего с шестой попытки – к тому же, испанцу по ходу дебютного сезона в чемпионате мира пришлось восстанавливаться после переломов, полученных на тренировке в рамках Гран При Португалии.

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Пока одни наблюдатели восторгались талантом пилота, другие обратили внимание на любопытный нюанс в конструкции и мотоцикла Мартина, и байков заводской команды Ducati. Если задний колесный диск итальянских байков постоянно оставался черным, то передний периодически уступал место детали, выкрашенной в серебристый цвет.

Как выяснилось, речь идет о технологической новинке, которой итальянцев обеспечил их партнер, компания Macrhesini. Колесный диск особым образом обработан в процессе изготовления, а также покрыт сверху краской, созданной с применением нанотехнологий. Все это позволяет детали менее активно поглощать тепло, сгенерированное тормозной системой, и снижать тем самым риск перегрева передней покрышки.

При этом Marchesini входит в одну группу компаний с поставщиком тормозов Brembo – благодаря чему инженеры двух фирм работали над проектом совместно и смогли максимально тщательно подогнать характеристики диска под показатели работы тормозной системы.

Примечательно, что Мартин оказался единственным пилотом, использовавшим новую деталь в гонке. Представители заводского коллектива Ducati опробовали серебристый диск по ходу уик-энда, но в воскресенье предпочли стартовать с привычным черным диском. А напарник Мартина, Жоан Зарко, вообще не пользовался новинкой по ходу этапа.

Тем временем источники в паддоке сообщают, что на тестах новинку уже опробовала и команда Aprilia – в частности, работе с ней некоторое время уделил трехкратный вице-чемпион мира Андреа Довициозо.

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