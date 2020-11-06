В эти выходные на трассе в Валенсии пройдет не просто очередной этап MotoGP – Гран При Испании откроет серию из трех гонок за три недели, в ходе которой определится новый чемпион мира. И кто бы ни унаследовал корону у Марка Маркеса, выбывшего из борьбы еще на первой гонке сезона – итог чемпионата будет либо сенсацией, либо очень большой неожиданностью.

Видеоплатформа «Моторспорт.ТВ» второй год транслирует квалификации и гонки MotoGP в прямом эфире. Увидеть заезды можно только с помощью платной подписки, к чему готовы далеко не все поклонники гонок – но в решающей фазе сезона условия подписки особенно выгодны.

Во-первых, если оформить месячную подписку (за 321 рубль) перед началом Гран При Европы, можно будет увидеть три решающих гонки MotoGP и последний этап чемпионата WEC. Во-вторых, в ноябре платформа открыла возможность однодневной подписки – таким образом, можно будет посмотреть отдельно взятую решающую гонку MotoGP за 149 рублей.

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Подробнее о тарифных планах и возможностях, которые они дают, можно узнать на сайте видеоплатформы.

Расписание трансляций на выходные:

Суббота (7 ноября):

13:10 – TCR Europe в Хараме – первая гонка

15:10 – Moto3 в Валенсии – квалификация (RU, $)

16:00 – MotoGP в Валенсии – квалификация (RU, $)

16:00 – TCR Europe в Хараме – вторая гонка

17:45 – Moto2 в Валенсии – квалификация (RU, $)

Воскресенье (8 ноября):

12:45 – Moto3 в Валенсии – гонка (RU, $)

14:05 – Moto2 в Валенсии – гонка (RU, $)

15:25 – MotoGP в Валенсии – гонка (RU, $)

Прим.: RU - русский комментарий, $ - доступ только по платной подписке.