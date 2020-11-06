Смотрите в эти выходные: MotoGP в Валенсии (на особых условиях!) и TCR в Хараме
На двух испанских трассах в эти выходные пройдет пять гонок в четырех разных классах
В эти выходные на трассе в Валенсии пройдет не просто очередной этап MotoGP – Гран При Испании откроет серию из трех гонок за три недели, в ходе которой определится новый чемпион мира. И кто бы ни унаследовал корону у Марка Маркеса, выбывшего из борьбы еще на первой гонке сезона – итог чемпионата будет либо сенсацией, либо очень большой неожиданностью.
Видеоплатформа «Моторспорт.ТВ» второй год транслирует квалификации и гонки MotoGP в прямом эфире. Увидеть заезды можно только с помощью платной подписки, к чему готовы далеко не все поклонники гонок – но в решающей фазе сезона условия подписки особенно выгодны.
Во-первых, если оформить месячную подписку (за 321 рубль) перед началом Гран При Европы, можно будет увидеть три решающих гонки MotoGP и последний этап чемпионата WEC. Во-вторых, в ноябре платформа открыла возможность однодневной подписки – таким образом, можно будет посмотреть отдельно взятую решающую гонку MotoGP за 149 рублей.
Читайте также:
Подробнее о тарифных планах и возможностях, которые они дают, можно узнать на сайте видеоплатформы.
Расписание трансляций на выходные:
Суббота (7 ноября):
13:10 – TCR Europe в Хараме – первая гонка
15:10 – Moto3 в Валенсии – квалификация (RU, $)
16:00 – MotoGP в Валенсии – квалификация (RU, $)
16:00 – TCR Europe в Хараме – вторая гонка
17:45 – Moto2 в Валенсии – квалификация (RU, $)
Воскресенье (8 ноября):
12:45 – Moto3 в Валенсии – гонка (RU, $)
14:05 – Moto2 в Валенсии – гонка (RU, $)
15:25 – MotoGP в Валенсии – гонка (RU, $)
Прим.: RU - русский комментарий, $ - доступ только по платной подписке.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Европы