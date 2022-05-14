СМИ: В MotoGP некем заменить Suzuki

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

На днях команда Suzuki официально подтвердила, что намерена уйти из чемпионата MotoGP в конце текущего сезона. В ответ промоутер чемпионата, компания Dorna сделала серию заявлений, в которой говорилось, что на место японского концерна уже есть претенденты из числа мотопроизводителей.

Издание The Race проанализировало ситуацию в мировом мотоциклетном спорте и пришло к выводу, что заменить Suzuki равнозначной заводской командой вряд ли возможно.

Как утверждает издание, необходимый для участия в MotoGP бюджет сейчас есть у BMW и Kawasaki, однако обе эти марки уже не раз заявляли, что им интереснее сражение в «Супербайке», где гонщики выступают на близких к серийным мотоциклах. Это требует от производителя меньшего бюджета и дает лучшую отдачу в росте продаж.

Еще менее вероятным кажется приход в MotoGP британской марки Triumph. В теории, однако, не исключено появление сателита KTM под одной из принадлежащих этому концерну маркой: Husqvarna или Gas Gas, которые уже представлены в младших сериях. Однако вероятнее всего то, что в следующем сезоне на старте будет двумя байками меньше.