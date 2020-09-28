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Слухи: Red Bull станет титульным спонсором Honda в MotoGP

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Слухи: Red Bull станет титульным спонсором Honda в MotoGP
Автор:
, Главный редактор

Испанский топливный бренд очень даже не против уступить «Быкам» место на обтекателях мотоциклов чемпионской команды

Концерн Red Bull близок к тому, чтобы заменить марку Repsol в роли титульного спонсора заводской команды Honda в чемпионате MotoGP. Об этом сообщают сразу несколько европейских сайтов, освещающих чемпионат мира по мотогонкам.

В течение последних нескольких лет в паддоке MotoGP циркулировали слухи о том, что компания Repsol (она является титульным спонсором японской команды с 1995 года) хотела бы сократить объем своих вложений в чемпионский коллектив. Готовность Red Bull увеличить размер своего взноса поможет Honda удовлетворить интересы обоих ключевых спонсоров. В настоящий момент австрийский концерн обеспечивает команде около трети бюджета – а также имеет отдельный контракт с Марком Маркесом.

Таким образом, в следующем году имя Red Bull может присутствовать в названии сразу двух заводских команд – напомним, концерн уже является титульным спонсором коллектива КТМ.

При этом перераспределение бюджета концерна приведет к тому, что реклама Red Bull пропадет с мотоциклов Tech3 – команды-сателлита КТМ. Впрочем, руководитель коллектива Эрве Поншараль не считает это большой проблемой для себя. Появление соответствующих логотипов на его мотоциклах было предусмотрено контрактом, заключенным не с Red Bull, а с КТМ – а этот контракт австрийский мотопроизводитель разрывать не собирается.

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Напоминаем, что за ходом квалификаций и гонок MotoGP в этом году можно следить с помощью прямых трансляций на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

 

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Об этой статье

Серия MotoGP
Команды Repsol Honda Team , Tech 3
Автор Кирилл Качнов

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