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MotoGP Новости

Слухи: пилот Yamaha в MotoGP готов уйти в Aprilia

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, Главный редактор

Последние событие в чемпионате резко ухудшили отношения Маверика Виньялеса с его командой

Слухи: пилот Yamaha в MotoGP готов уйти в Aprilia

Маверик Виньялес, который сейчас проводит 5-й сезон в составе заводской команды Yamaha в MotoGP, всерьез рассматривает вариант покинуть коллектив и примкнуть к новой заводской «конюшне» марки Aprilia.

Слухи об этом активно циркулируют в паддоке голландского этапа чемпионата мира, который в эти выходные проходит на трассе в Ассене – хотя ранее о возможности такого развития событий источники не сообщали.

На протяжении первых 4-х лет в Yamaha Виньялес был лидером команды, трижды опередив своего знаменитого напарника – многократного чемпиона мира Валентино Росси. Однако в этом году, когда товарищем Виньялеса по команде стал молодой Фабио Куартараро, ситуация изменилась к худшему. Хотя испанец выиграл первую гонку сезона, после этого он ни разу не поднимался на подиум – и сейчас занимает 6-е место в общем зачете. В то время как Куартараро лидирует, имея на своем счету 3 победы.

Неделю назад в Германии испанец провел худший уик-энд за свою карьеру в MotoGP: после старта с 21-й позиции закончил гонку 19-м и последним. После этого Виньялес допустил не слишком доброжелательные ремарки в адрес своей команды, обвинив ее в недостаточном внимании и уважении к пилоту.

Дополнительным раздражающим фактором могла стать недавняя замена гоночного инженера Виньялеса: Эстебан Гарсия, с которым гонщика связывают дружеские отношение, был уволен – и это явно произошло по инициативе команды.

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Текущий контракт Виньялеса с Yamaha действует до конца следующего года – однако, судя по неофициальной информации, пилот ищет возможности досрочного расторжения соглашения.

Впрочем, в теории отношения еще могут вновь наладиться: ведь во вчерашней квалификации Виньялес стал лучшим и начнет сегодняшнюю гонку с поула. Удастся ли испанцу одержать вторую победу в сезоне – покажет прямая трансляция заезда на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ», которая начнется в 14:25. 

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