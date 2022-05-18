Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Гонщик MotoGP пообещал проблемы напарнику, если его возьмут в Ducati
MotoGP Новость

Слухи: Миллер перейдет из Ducati в KTM

Поговаривают, что с будущего сезона австралийский гонщик MotoGP станет выступать за Tech3. В самой команде об этом говорят с осторожностью

Автор:
, редактор MotoGP, Motorsport.com (Франция)
Слухи: Миллер перейдет из Ducati в KTM
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Шансы Джека Миллера удержаться в заводской Ducati в последнее время устремились к нулю: гонщику не удается догнать своего напарника Франческо Баньяю, а сзади уже подпирает быстрая молодежь. 

Сам гонщик недавно сказа, что был бы рад продолжать выступления на Ducati в составе сателлита Pramac, где прежде провел три сезона – но вот сплетни из паддока доносят, что в действительности 27-летний австралиец приcматривается к Honda и KTM. 

Вариант с переходом к австрийцам кажется вполне вероятным. Во-первым, менеджер Миллера Аки Айо тесно сотрудничает с этой маркой и занимается ее программой в Moto2 и Moto3. Кроме того, три года назад KTM уже приглашала Джека на замену травмированному Жоану Зарко.  

Наконец, бывший тим-менеджер Pramac Франческо Гуидотти, хорошо знакомый с Миллером, сейчас работает именно в КТМ.

Известно, что у этой марки в чемпионате есть четыре байка равной подготовки, два из которых обслуживает команда KTM. Так как контракты пилотов главного коллектива – Мигеля Оливейры и Брэда Биндера – действуют и в 2023 году, австралийцу в случае перехода обеспечат место в Tech3, как недавно уже сделали для другого экс-гонщика Ducati Данило Петруччи.

Эту складную теорию, однако, поставил под сомнение босс Tech3 Эрв Поншараль. Он заверил, что доволен своими нынешними гонщиками и по своей воле не намерен менять их.

«Не знаю, хочет ли он [Миллер] уходить из Ducati, – сказал Поншараль в интервью пресс-службе MotoGP. – Мне кажется, он рассчитывает остаться. Вопрос в том, будут ли у них свободные мотоциклы. 

Если говорить о человеческих качествах, то Джек – фантастический парень. Он очень мне нравится. Скажу прямо – я обожаю его. У него классный характер, классное чувство юмора. Мне по душе, как после гонки он благодарит судей. Для MotoGP он стал ценнейшим активом, мы все его любим. 

Понятно, что решение за ним. Если он надумает перейти, у него есть номер [большого босса KTM] Пита Байрера, который принимает решения. Его менеджер Аки Айо уже в нашей оранжевой семье. Я оставляю им право решать, как лучше поступить. 

А мне нравятся мои нынешние гонщики, Рауль Фернандес и Реми Гарднер». 

Для двух дебютантом премьер-класса из Tech3 сезон-2022 складывается непросто. В семи гонках они заработали на двоих три очка.

Сезон MotoGP продолжится 28-29 мая в Муджелло.

Читайте также:

Дополнительная информация: Шарлотта Герду

Поделились
Комментарии
Гонщик MotoGP пообещал проблемы напарнику, если его возьмут в Ducati
Предыдущая новость

Гонщик MotoGP пообещал проблемы напарнику, если его возьмут в Ducati
Больше от
Лена Буффа
Каковы шансы Куартараро выиграть чемпионат в этот уик-энд Гран При Мизано
MotoGP

Каковы шансы Куартараро выиграть чемпионат в этот уик-энд

26 лет на мотоцикле. Карьера Росси в фотографиях
MotoGP

26 лет на мотоцикле. Карьера Росси в фотографиях

Новички и неудачники на подиуме, фавориты MotoGP – в хвосте. Любопытная статистика Гран При Чехии Гран При Чехии
MotoGP

Новички и неудачники на подиуме, фавориты MotoGP – в хвосте. Любопытная статистика Гран При Чехии

Джек Миллер Больше от
Джек Миллер
Миллер собрался вернуться в LCR Honda с 2023 года Гран При Португалии
MotoGP

Миллер собрался вернуться в LCR Honda с 2023 года

Миллер: Не против понижения в Pramac
MotoGP

Миллер: Не против понижения в Pramac

Миллер получил штраф в три позиции за инцидент с Куартараро Гран При Аргентины
MotoGP

Миллер получил штраф в три позиции за инцидент с Куартараро

Tech 3 Больше от
Tech 3
Новичку MotoGP потребовалась операция после аварии
MotoGP

Новичку MotoGP потребовалась операция после аварии

КТМ призналась: не справилась с ростом и весом своего пилота
MotoGP

КТМ призналась: не справилась с ростом и весом своего пилота

КТМ использует в MotoGP мото-аналог выдувного диффузора Гран При Австрии
MotoGP

КТМ использует в MotoGP мото-аналог выдувного диффузора

Самое важное:

Слухи: Миллер перейдет из Ducati в KTM
MotoGP MotoGP

Слухи: Миллер перейдет из Ducati в KTM

Гонщик MotoGP пообещал проблемы напарнику, если его возьмут в Ducati
MotoGP MotoGP

Гонщик MotoGP пообещал проблемы напарнику, если его возьмут в Ducati

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Франции
MotoGP MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Франции

Бастьянини одержал третью победу в сезоне MotoGP, Баньяя упал
MotoGP MotoGP

Бастьянини одержал третью победу в сезоне MotoGP, Баньяя упал

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.