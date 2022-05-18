Слухи: Миллер перейдет из Ducati в KTM

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Шансы Джека Миллера удержаться в заводской Ducati в последнее время устремились к нулю: гонщику не удается догнать своего напарника Франческо Баньяю, а сзади уже подпирает быстрая молодежь.

Сам гонщик недавно сказа, что был бы рад продолжать выступления на Ducati в составе сателлита Pramac, где прежде провел три сезона – но вот сплетни из паддока доносят, что в действительности 27-летний австралиец приcматривается к Honda и KTM.

Вариант с переходом к австрийцам кажется вполне вероятным. Во-первым, менеджер Миллера Аки Айо тесно сотрудничает с этой маркой и занимается ее программой в Moto2 и Moto3. Кроме того, три года назад KTM уже приглашала Джека на замену травмированному Жоану Зарко.

Наконец, бывший тим-менеджер Pramac Франческо Гуидотти, хорошо знакомый с Миллером, сейчас работает именно в КТМ.

Известно, что у этой марки в чемпионате есть четыре байка равной подготовки, два из которых обслуживает команда KTM. Так как контракты пилотов главного коллектива – Мигеля Оливейры и Брэда Биндера – действуют и в 2023 году, австралийцу в случае перехода обеспечат место в Tech3, как недавно уже сделали для другого экс-гонщика Ducati Данило Петруччи.

Эту складную теорию, однако, поставил под сомнение босс Tech3 Эрв Поншараль. Он заверил, что доволен своими нынешними гонщиками и по своей воле не намерен менять их.

«Не знаю, хочет ли он [Миллер] уходить из Ducati, – сказал Поншараль в интервью пресс-службе MotoGP. – Мне кажется, он рассчитывает остаться. Вопрос в том, будут ли у них свободные мотоциклы.

Если говорить о человеческих качествах, то Джек – фантастический парень. Он очень мне нравится. Скажу прямо – я обожаю его. У него классный характер, классное чувство юмора. Мне по душе, как после гонки он благодарит судей. Для MotoGP он стал ценнейшим активом, мы все его любим.

Понятно, что решение за ним. Если он надумает перейти, у него есть номер [большого босса KTM] Пита Байрера, который принимает решения. Его менеджер Аки Айо уже в нашей оранжевой семье. Я оставляю им право решать, как лучше поступить.

А мне нравятся мои нынешние гонщики, Рауль Фернандес и Реми Гарднер».

Для двух дебютантом премьер-класса из Tech3 сезон-2022 складывается непросто. В семи гонках они заработали на двоих три очка.

Сезон MotoGP продолжится 28-29 мая в Муджелло.

Дополнительная информация: Шарлотта Герду