Слухи: Марк Маркес всерьез задумался о расставании с Honda в MotoGP
Решение шестикратного чемпиона премьер-класса о своем будущем станет ключевым для сезона переходов
Хотя сам Марк продолжает настаивать, что намерен выполнить свой контракт с Honda и выступать за японскую марку до конца 2024 года, сразу несколько источников сообщили, что в действительности гонщик изучает и другие сценарии.
Стоит отметить, что сейчас Маркес очень тщательно подбирает слова, говоря о своем будущем. На регулярно повторяющиеся вопросы о предстоящем сезоне он почти всегда отвечает: «У нас есть действующий контракт с Honda». Но это ведь вовсе не значит, что таковой будет исполнен.
Глава гоночного подразделения HRC Кодзи Ватанабе недавно рассказал, что не будет препятствовать желанию гонщика расстаться досрочно: «Конечно, мы хотим сохранить его. Но если он захочет уйти – не станем удерживать».
Нет сомнения, что в Honda опасаются этого сценария. За последнее время команда, в которой Марк с 2013 по 2019 году завоевал шесть титулов, окончательно сдала позиции. Как поговаривают, тесты после Гран При в Мизано на следующей неделе должны окончательно расставить все точки над i.
Именно туда Honda впервые привезет прототип своего мотоцикла 2024 года. Однако уже сейчас в команде не скрывают, что его концепция осталась прежней, а потому и на радикальные изменения к лучшему рассчитывать стоит едва ли.
По информации Motorsport.com, в HRC прекрасно знают, что позволит им удержать Маркеса – это приглашение сильных инженеров, причем европейских. Речь может идти, в частности, про «отца» нынешних успехов Ducati Джиджи Далл'инью. Но добиться усиления штаба совсем не просто.
В нынешнем сезоне Марк Маркес не может угнаться за своим младшим братом Алексом
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Если же Марк все же решит уйти, инсайдеры уже готовы назвать, где он скорее всего окажется в 2024-м: это команда Gresini, сателлит Ducati.
И дело даже не в том, что именно там сейчас выступает Алекс, младший брат гонщика. На такой вариант указывает одно простое соображение: эта вакансия является одной из самых привлекательных в пелотоне, но почему-то до сих пор не занята.
Перешедшему из Yamaha Франко Морбиделли нашли место в другом сателлите Ducati, Pramac. Марко Бедзекки и Лука Марини останутся в VR46 (о последнем не было официального анонса, но его можно ждать со дня на день).
Для кого же Ducati может беречь место в Gresini? Фабио ди Джаннантонио, который выступает в команде сейчас, надежд не оправдывает, а молодые Джейк Диксон и Тони Арболино останутся в Moto2.
Вдобавок, менеджеры Gresini в последнее время как-то поутратили былую словоохотливость, когда разговор заходит о будущем. «Мы решим, кому отдать этот байк, – сказал недавно генеральный менеджер Ducati Паоло Чиабатти. – У нас есть свои соображения, но комментировать их пока рано».
Марк Маркес провел в составе Honda всю свою карьеру в премьер-классе, которая насчитывает уже без малого 11 сезонов. Он одержал 59 побед, что является третьим результатом в истории спорта. Но с 2020 года испанца стали преследовать травмы и неудачи – и он всего трижды поднимался на вершину подиума, а в нынешнем чемпионате и вовсе ни разу не финишировал в десятке сильнейших.
Марк Маркес, Repsol Honda Team
Фото: Микель Лисо
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Каталонии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Каталонии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Каталонии
Стартовая решетка Гран При Каталонии MotoGP
Стартовая решетка Гран При Каталонии MotoGP Стартовая решетка Гран При Каталонии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Каталонии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Каталонии MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Каталонии MotoGP
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии
Стартовая решетка Гран При Австрии MotoGP
Стартовая решетка Гран При Австрии MotoGP Стартовая решетка Гран При Австрии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP
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