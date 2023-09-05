Слухи: Марк Маркес всерьез задумался о расставании с Honda в MotoGP

Хотя сам Марк продолжает настаивать, что намерен выполнить свой контракт с Honda и выступать за японскую марку до конца 2024 года, сразу несколько источников сообщили, что в действительности гонщик изучает и другие сценарии.

Стоит отметить, что сейчас Маркес очень тщательно подбирает слова, говоря о своем будущем. На регулярно повторяющиеся вопросы о предстоящем сезоне он почти всегда отвечает: «У нас есть действующий контракт с Honda». Но это ведь вовсе не значит, что таковой будет исполнен.

Глава гоночного подразделения HRC Кодзи Ватанабе недавно рассказал, что не будет препятствовать желанию гонщика расстаться досрочно: «Конечно, мы хотим сохранить его. Но если он захочет уйти – не станем удерживать».

Нет сомнения, что в Honda опасаются этого сценария. За последнее время команда, в которой Марк с 2013 по 2019 году завоевал шесть титулов, окончательно сдала позиции. Как поговаривают, тесты после Гран При в Мизано на следующей неделе должны окончательно расставить все точки над i.

Именно туда Honda впервые привезет прототип своего мотоцикла 2024 года. Однако уже сейчас в команде не скрывают, что его концепция осталась прежней, а потому и на радикальные изменения к лучшему рассчитывать стоит едва ли.

По информации Motorsport.com, в HRC прекрасно знают, что позволит им удержать Маркеса – это приглашение сильных инженеров, причем европейских. Речь может идти, в частности, про «отца» нынешних успехов Ducati Джиджи Далл'инью. Но добиться усиления штаба совсем не просто.

В нынешнем сезоне Марк Маркес не может угнаться за своим младшим братом Алексом Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Если же Марк все же решит уйти, инсайдеры уже готовы назвать, где он скорее всего окажется в 2024-м: это команда Gresini, сателлит Ducati.

И дело даже не в том, что именно там сейчас выступает Алекс, младший брат гонщика. На такой вариант указывает одно простое соображение: эта вакансия является одной из самых привлекательных в пелотоне, но почему-то до сих пор не занята.

Перешедшему из Yamaha Франко Морбиделли нашли место в другом сателлите Ducati, Pramac. Марко Бедзекки и Лука Марини останутся в VR46 (о последнем не было официального анонса, но его можно ждать со дня на день).

Для кого же Ducati может беречь место в Gresini? Фабио ди Джаннантонио, который выступает в команде сейчас, надежд не оправдывает, а молодые Джейк Диксон и Тони Арболино останутся в Moto2.

Вдобавок, менеджеры Gresini в последнее время как-то поутратили былую словоохотливость, когда разговор заходит о будущем. «Мы решим, кому отдать этот байк, – сказал недавно генеральный менеджер Ducati Паоло Чиабатти. – У нас есть свои соображения, но комментировать их пока рано».

Марк Маркес провел в составе Honda всю свою карьеру в премьер-классе, которая насчитывает уже без малого 11 сезонов. Он одержал 59 побед, что является третьим результатом в истории спорта. Но с 2020 года испанца стали преследовать травмы и неудачи – и он всего трижды поднимался на вершину подиума, а в нынешнем чемпионате и вовсе ни разу не финишировал в десятке сильнейших.

Марк Маркес, Repsol Honda Team Фото: Микель Лисо