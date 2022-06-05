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MotoGP Новость

Слухи: каким будет состав команд MotoGP в 2023 году

По ходу этапа в Барселоне паддок переполнили слухи о возможных переходах и контрактах

Герман Гарсия Казанова
Автор:
Слухи: каким будет состав команд MotoGP в 2023 году
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В преддверии Гран При Каталонии прозвучало всего одно официальное объявление: Yamaha подтвердила, что действующий чемпион премьер-класса и лидер нынешнего сезона Фабио Куартараро останется в ее составе до конца 2024 года. Но этого оказалось достаточно, чтобы рынок пришел в движение.

Инсайдеры говорят, что еще несколько контрактов теперь можно считать неизбежными – вопрос исключительно в том, когда стороны согласуют последние детали и  официально все подтвердят. Кроме того, есть множество сплетен и пересуд, часть из которых очень похожа на правду. 

Пока что было объявлено о том, что в 2023 году Марк Маркес будет выступать за Honda, Брэд Биндер – за KTM, Франко Морбиделли – за Yamaha, а Франческо Баньяя – за Ducati. Кроме того, гонщиками VR46 останутся Марко Бедзекки и Лука Марини, а Aprilia по ходу недавнего уик-энда в Муджелло подтвердила продолжение сотрудничества с Алешем Эспаргаро и Мавериком Вильялесом. Девятым и последним в этом списке стал Куартараро. 

Все остальное относится к области предположений. Одно из самых достоверных – переход Джека Миллера из Ducati в заводскую KTM. Объявление планировали сделать еще в субботу в Барселоне, но нынешняя команда австралийца попросила чуть придержать выход релиза. 

Джек Миллер, Ducati Team

Джек Миллер, Ducati Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Переход Миллера оставляет без мотоцикла Мигеля Оливейру. В KTM предложили гонщику вернуться в сателлит Tech 3, но тот предпочел совершить обратный переход и договорился с Ducati. Почти наверняка речь идет о выступлениях за Gresini. Португалец будет выступать вместе с Фабио ди Джаннантонио, хотя тот параллельно начал переговоры с Aprilia и в качестве альтернативы рассматривает выступления составе нового сателлита итальянцев, команды RNF. 

Что до другого гонщика, который в 2022-м защищает цвета Gresini, то после двух побед в семи первых Гран При Энеа Бастьянини называют главным кандидатом на место Миллера в заводской команде. Однако спортивный директор Ducati Corse Паоло Чиабатти недавно сказал, что решения стоит ждать не раньше августа. 

Заводскому коллективу важно убедиться, что они принимают верное решение. Альтернативным кандидатом в главную команду Ducati называют Хорхе Мартина из Pramac Racing. Его нынешний напарник Жоан Зарко почти точно продлит действующий контракт. 

Жоан Зарко, Pramac Racing

Жоан Зарко, Pramac Racing

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Еще одна ключевая фигура трансферного рынка – Хоан Мир. После объявления Suzuki об уходе из MotoGP все сватают чемпиона 2020 года в Honda, говоря о двухлетнем контракте. Как поговаривают, гонщик и команда еще не достигли соглашения, но обе стороны стремятся к этому. В таком случае Полу Эспаргаро останется только вернуться в KTM, где он ранее провел пять лет. Причем речь, похоже, идет о выступлениях за Tech 3 вместе с Реми Гарднером. 

Если так, команда LCR Honda сможет оставить в составе Алекса Маркеса, которым в последнее время не слишком довольны. Еще недавно казалось, что испанца точно ждет увольнение, но сейчас для него вновь забрезжила надежда. Его напарником в 2023-м будет японец: или, как прежде, Такааки Накагами, или молодой Ай Огура – это решат большие боссы.  

Алекс Ринс, Team Suzuki MotoGP

Алекс Ринс, Team Suzuki MotoGP

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Что еще известно? Рауль Фернандес едва ли удержится в Tech 3. Адаптация испанца к мотоциклу затянулась, и если его результаты не пойдут вверх в самое ближайшее время, вопрос можно считать решенным. Гонщика охотно возьмут в RNF, остается вероятность, что в последний момент Фернандеса «перехватит» Ducati.

Больше всего вопросов сейчас связано с Алексом Ринсом. Тот пока ни полсловом не намекнул о своем будущем после ухода Suzuki. Видимо, можно говорить об интересе к Aprilia, но его менеджера также видели на переговорах с Ducati. Место в Gresini выглядит весьма привлекательно, однако в этой истории пока меньше всего ясности.

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Команда Гонщики
Yamaha Фабио Куартараро
Франко Морбиделли
Aprilia Алеш Эспаргаро
Маверик Виньялес
Ducati Франческо Баньяя
Энеа Бастьянини
Honda

Марк Маркес

Хоан Мир
KTM Брэд Биндер
Джек Миллер
VR46 Ducati

Лука Марини

Марко Бедзекки
Pramac Ducati

Жоан Зарко

Хорхе Мартин или Энеа Бастьянини
Gresini Ducati Фабио Ди Джаннантонио
Мигель Оливейра или Алекс Ринс
LCR Honda

Алекс Маркес

Такааки Накагами или Ай Огура
RNF Aprilia

Алекс Ринс или Мигель Оливейра
Рауль Фернандес
Tech3 KTM

Пол Эспаргаро
Реми Гарднер

*курсивом выделены варианты, не подтвержденные официально

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