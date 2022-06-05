Слухи: каким будет состав команд MotoGP в 2023 году
По ходу этапа в Барселоне паддок переполнили слухи о возможных переходах и контрактах
В преддверии Гран При Каталонии прозвучало всего одно официальное объявление: Yamaha подтвердила, что действующий чемпион премьер-класса и лидер нынешнего сезона Фабио Куартараро останется в ее составе до конца 2024 года. Но этого оказалось достаточно, чтобы рынок пришел в движение.
Инсайдеры говорят, что еще несколько контрактов теперь можно считать неизбежными – вопрос исключительно в том, когда стороны согласуют последние детали и официально все подтвердят. Кроме того, есть множество сплетен и пересуд, часть из которых очень похожа на правду.
Пока что было объявлено о том, что в 2023 году Марк Маркес будет выступать за Honda, Брэд Биндер – за KTM, Франко Морбиделли – за Yamaha, а Франческо Баньяя – за Ducati. Кроме того, гонщиками VR46 останутся Марко Бедзекки и Лука Марини, а Aprilia по ходу недавнего уик-энда в Муджелло подтвердила продолжение сотрудничества с Алешем Эспаргаро и Мавериком Вильялесом. Девятым и последним в этом списке стал Куартараро.
Все остальное относится к области предположений. Одно из самых достоверных – переход Джека Миллера из Ducati в заводскую KTM. Объявление планировали сделать еще в субботу в Барселоне, но нынешняя команда австралийца попросила чуть придержать выход релиза.
Джек Миллер, Ducati Team
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Переход Миллера оставляет без мотоцикла Мигеля Оливейру. В KTM предложили гонщику вернуться в сателлит Tech 3, но тот предпочел совершить обратный переход и договорился с Ducati. Почти наверняка речь идет о выступлениях за Gresini. Португалец будет выступать вместе с Фабио ди Джаннантонио, хотя тот параллельно начал переговоры с Aprilia и в качестве альтернативы рассматривает выступления составе нового сателлита итальянцев, команды RNF.
Что до другого гонщика, который в 2022-м защищает цвета Gresini, то после двух побед в семи первых Гран При Энеа Бастьянини называют главным кандидатом на место Миллера в заводской команде. Однако спортивный директор Ducati Corse Паоло Чиабатти недавно сказал, что решения стоит ждать не раньше августа.
Заводскому коллективу важно убедиться, что они принимают верное решение. Альтернативным кандидатом в главную команду Ducati называют Хорхе Мартина из Pramac Racing. Его нынешний напарник Жоан Зарко почти точно продлит действующий контракт.
Жоан Зарко, Pramac Racing
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Еще одна ключевая фигура трансферного рынка – Хоан Мир. После объявления Suzuki об уходе из MotoGP все сватают чемпиона 2020 года в Honda, говоря о двухлетнем контракте. Как поговаривают, гонщик и команда еще не достигли соглашения, но обе стороны стремятся к этому. В таком случае Полу Эспаргаро останется только вернуться в KTM, где он ранее провел пять лет. Причем речь, похоже, идет о выступлениях за Tech 3 вместе с Реми Гарднером.
Если так, команда LCR Honda сможет оставить в составе Алекса Маркеса, которым в последнее время не слишком довольны. Еще недавно казалось, что испанца точно ждет увольнение, но сейчас для него вновь забрезжила надежда. Его напарником в 2023-м будет японец: или, как прежде, Такааки Накагами, или молодой Ай Огура – это решат большие боссы.
Алекс Ринс, Team Suzuki MotoGP
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Что еще известно? Рауль Фернандес едва ли удержится в Tech 3. Адаптация испанца к мотоциклу затянулась, и если его результаты не пойдут вверх в самое ближайшее время, вопрос можно считать решенным. Гонщика охотно возьмут в RNF, остается вероятность, что в последний момент Фернандеса «перехватит» Ducati.
Больше всего вопросов сейчас связано с Алексом Ринсом. Тот пока ни полсловом не намекнул о своем будущем после ухода Suzuki. Видимо, можно говорить об интересе к Aprilia, но его менеджера также видели на переговорах с Ducati. Место в Gresini выглядит весьма привлекательно, однако в этой истории пока меньше всего ясности.
Состав пилотов MotoGP на 2023 год (контракты и предположения)
|Команда
|Гонщики
|Yamaha
|Фабио Куартараро
Франко Морбиделли
|Aprilia
|Алеш Эспаргаро
Маверик Виньялес
|Ducati
|Франческо Баньяя
Энеа Бастьянини
|Honda
|
Марк Маркес
Хоан Мир
|KTM
|Брэд Биндер
Джек Миллер
|VR46 Ducati
|
Лука Марини
Марко Бедзекки
|Pramac Ducati
|
Жоан Зарко
Хорхе Мартин или Энеа Бастьянини
|Gresini Ducati
|Фабио Ди Джаннантонио
Мигель Оливейра или Алекс Ринс
|LCR Honda
|
Алекс Маркес
Такааки Накагами или Ай Огура
|RNF Aprilia
|
Алекс Ринс или Мигель Оливейра
|Tech3 KTM
|
Пол Эспаргаро
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