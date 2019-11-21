Скорость KTM на уровне Маркеса потрясла Эспаргаро

Во второй день тестов на трассе Рикардо Тормо Пол Эспаргаро попал в аварию, после чего сменил байк (другой также был в новой спецификации) и уже после трех быстрых кругов поднялся на второе место, уступив всего несколько сотых секунды гонщику Honda Марку Маркесу.

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Эспаргаро не смог улучшить свой результат и в итоге закончил тесты на восьмом месте. Тем не менее, гонщик KTM сильно удивился тому, что почти сразу добился времени круга, сравнимого с чемпионом 2019 года.

«Утром я начал заезды на том же байке, что и вчера, – рассказал Пол. – Затем я попал в аварию из-за ошибки. С байком были некоторые проблемы, но в тот момент я сам допустил ошибку в повороте, где также вылетел Брэд [Биндер].

Потом мне нужно было использовать новое шасси, потому что у меня не было байков с жесткой резиной сзади. Я только начал привыкать к ощущениям, как проехал за 1:30.6 на третьем быстром круге.

Я был потрясен, что мы так быстры, показали такое же время, как Маркес. После аварии я надел новый комбинезон, и мне было не столь удобно на байке, но все получилось очень легко.

В целом темп был лучше. Можно было идти в ритме ближе к 1:31 на использованных шинах, по ходу уик-энда так у нас не получалось. Мотоцикл был лучше в поворотах, в сцеплении, ехал стабильнее, чем вчерашний».

Эспаргаро высоко оценил подход KTM к созданию новых деталей, подчеркнув вклад тест-пилота Дани Педросы в развитие байка.

«Понятно, что темпы [разработки] сейчас гораздо ниже, чем в начале, – счел Эспаргаро. – Но детали очень полезные. Дани отвечает за их разработку, и когда эти детали появляются у нас на трассе, сразу видно улучшение.

В прошлом, конечно, у нас был Мика [Каллио], но у нас не было времени, мы должны были привозить детали сразу на гонку, и только там Мика был их проверял, мы слишком торопились. Теперь мы действуем иначе. Дани тестирует новые вещи, и когда те появляются у нас, они уже работают».

Дополнительная информация: Льюис Дункан