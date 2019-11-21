Главные события
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
22 нояб.
-
22 нояб.
Первая тренировка через
13 Часов
:
14 Минут
:
09 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Третья тренировка через
1 день
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
44 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
MotoGP / Ноябрьские тесты в Валенсии / Новость

Скорость KTM на уровне Маркеса потрясла Эспаргаро

Поделились
Комментарии
Скорость KTM на уровне Маркеса потрясла Эспаргаро
Автор:
, специальный корреспондент
21 нояб. 2019 г., 13:23

Пол Эспаргаро не ожидал, что сможет сравняться с лучшим результатом Марка Маркеса после всего трех кругов на новом байке KTM на тестах MotoGP в Валенсии.

Во второй день тестов на трассе Рикардо Тормо Пол Эспаргаро попал в аварию, после чего сменил байк (другой также был в новой спецификации) и уже после трех быстрых кругов поднялся на второе место, уступив всего несколько сотых секунды гонщику Honda Марку Маркесу.

Читайте также:

Эспаргаро не смог улучшить свой результат и в итоге закончил тесты на восьмом месте. Тем не менее, гонщик KTM сильно удивился тому, что почти сразу добился времени круга, сравнимого с чемпионом 2019 года.

«Утром я начал заезды на том же байке, что и вчера, – рассказал Пол. – Затем я попал в аварию из-за ошибки. С байком были некоторые проблемы, но в тот момент я сам допустил ошибку в повороте, где также вылетел Брэд [Биндер].

Потом мне нужно было использовать новое шасси, потому что у меня не было байков с жесткой резиной сзади. Я только начал привыкать к ощущениям, как проехал за 1:30.6 на третьем быстром круге.

Я был потрясен, что мы так быстры, показали такое же время, как Маркес. После аварии я надел новый комбинезон, и мне было не столь удобно на байке, но все получилось очень легко.

В целом темп был лучше. Можно было идти в ритме ближе к 1:31 на использованных шинах, по ходу уик-энда так у нас не получалось. Мотоцикл был лучше в поворотах, в сцеплении, ехал стабильнее, чем вчерашний».

Эспаргаро высоко оценил подход KTM к созданию новых деталей, подчеркнув вклад тест-пилота Дани Педросы в развитие байка.

«Понятно, что темпы [разработки] сейчас гораздо ниже, чем в начале, – счел Эспаргаро. – Но детали очень полезные. Дани отвечает за их разработку, и когда эти детали появляются у нас на трассе, сразу видно улучшение.

В прошлом, конечно, у нас был Мика [Каллио], но у нас не было времени, мы должны были привозить детали сразу на гонку, и только там Мика был их проверял, мы слишком торопились. Теперь мы действуем иначе. Дани тестирует новые вещи, и когда те появляются у нас, они уже работают».

Дополнительная информация: Льюис Дункан

Следующая новость
Виньялес стал быстрейшим на тестах MotoGP в Валенсии

Предыдущая новость

Виньялес стал быстрейшим на тестах MotoGP в Валенсии
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Ноябрьские тесты в Валенсии
Сессия Среда
Пилоты Пол Эспаргаро
Команды Red Bull KTM Factory Racing
Автор Давид Груз

MotoGP Следующая сессия

Гран При Валенсии

Гран При Валенсии

15 нояб. - 17 нояб.

Самое читаемое

1
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

2
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

3
MotoGP

Скорость KTM на уровне Маркеса потрясла Эспаргаро

4
Формула 1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

5
Формула 1

«Я ****** какой медленный!» Лучшие радиопереговоры Гран При Бразилии

Самое важное:

Скорость KTM на уровне Маркеса потрясла Эспаргаро
MGP

Скорость KTM на уровне Маркеса потрясла Эспаргаро

Виньялес стал быстрейшим на тестах MotoGP в Валенсии
MGP

Виньялес стал быстрейшим на тестах MotoGP в Валенсии

Авария на тестах озадачила Марка Маркеса
MGP

Авария на тестах озадачила Марка Маркеса

Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао
MGP

Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао

Куартараро и еще две Yamaha быстрее всех на тестах MotoGP
MGP

Куартараро и еще две Yamaha быстрее всех на тестах MotoGP

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.