Бронзовый призер прошлогоднего чемпионата мира Маверик Виньялес на днях ответил на вопросы, заданные в прямом эфире Сергеем Беднаруком, комментатором трансляций MotoGP на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Предлагаем вам некоторые выдержки из интервью испанского мотогонщика.

О нынешнем напарнике – Валентино Росси

Выступать за одну команду с Валентино Росси на самом деле непросто. Вале – настоящая легенда MotoGP, у него самая большая фанатская база в мире. Но мне удалось найти свой подход к тому, как, выступая за одну команду с таким великим и популярным гонщиком, который в детстве был для меня кумиром, сохранить страсть к гонкам, позитивный настрой и хорошие взаимоотношения – и внутри гаража, и за его пределами.

Это сделало меня сильнее, и мы с Вале постоянно чему-то учимся друг у друга, а самое главное – сохраняем взаимное уважение.

О будущем напарнике – Фабио Куартараро

Он очень быстрый. Считаю, что он здорово усилит нашу команду и будет подгонять меня самого. Уверен, мы оба сможем в каждой гонке бороться за призовые места – это то, что нужно Yamaha. Важно, что уже сейчас команда полностью определилась с составом на будущий год, и мы можем целиком концентрироваться на достижении наших главных целей – разумеется, это победы.

Маверик Виньялес преследует Марка Маркеса Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

О Марке Маркесе

Он великолепен. Иногда кажется, что он пилотирует за пределом и выжимает из мотоцикла невозможное – но это происходит в реальности. Ему отлично подходит Honda, и он знает, как ехать на ней быстро. При этом забавно, что другим гонщикам этой марки этого не удается.

Но несомненное преимущество Марка заключается еще в том, что уже много лет вокруг него одна и та же команда людей – и в этом сила Маркеса. И это то, что я хочу создать вокруг себя в Yamaha. Чтобы победить Маркеса, нужно быть на максимуме и прессинговать его в каждой гонке.

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О решении продолжать сотрудничество с Yamaha

Важно было подписать новый контракт до [изначально запланированного] старта нынешнего сезона. На меня давили две заводские команды. И я выбрал Yamaha, потому что тут работает та бригада специалистов, которую я сам формировал по ходу прошлого года.

Мне нравится наша совместная работа и не хотелось нарушать сложившуюся атмосферу. А перевести всех за собой в Ducati было бы сложно. Помимо этого, Yamaha за последний год добилась серьезного прогресса: новый мотоцикл стал быстрее на прямых, что должно позволить нам теперь бороться в слипстриме. Он теперь стабильнее на входе в повороты, улучшилось его поведение на изношенных шинах, а также была разработана новая система старта. Мы полностью готовы к борьбе в первых рядах – осталось лишь дождаться самих гонок.

Полную версию интервью с гонщиком Monster Energy Yamaha уже можно увидеть в очередном выпуске тележурнала «Пропуск в паддок MotoGP» на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Также сегодня в 21:00 по московскому времени состоится премьерный показ этого впуска программы на одноименном телеканале.