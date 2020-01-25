Скандал в мотогонках: почему FIM обвиняет Уэста и причем тут Росси с Маркесом

В конце января бывший гонщик MotoGP Энтони Уэст, который был обвинен в употреблении допинга, в социальных сетях обрушился на FIM за то, что та пытается запретить ему участвовать в гонках, которые не контролирует. Он писал, что ничем другим, кроме гонок, не может зарабатывать деньги, и жить по-другому не хочет.

Уэст получил двухлетний запрет от FIM после того, как метаболиты кокаина были обнаружены в его моче после теста на наркотики на этапе Мирового Супербайка в Мизано в 2018 году. Запрет выступил в силу 17 января 2019-го, срок действия запрета должен был истечь 14 сентября 2020 года.

В это время Уэст гонялся в бразильском Супербайке, который не подконтролен Федерации страны – и поэтому никак не связан с FIM. Но почему тогда ему запрещают гоняться? Разъяснить сложившуюся ситуацию у себя в твиттере решил специализирующийся на мотогонках журналист Дэвид Эмметт.

«Здесь-то все и усложняется, – пишет он. – FIM не могла запретить Уэсту участвовать в гонках бразильского Супербайка. Но участие в любом спортивном мероприятии (FIM или не FIM), когда у тебя запрет, подлежит наказанию. Правила FIM (основанные на WADA) подробно определяют, что разрешено, с точки зрения подконтрольных FIM и не связанных с ней соревнований.

Наказание также изложено четко. FIA не может запретить спортсмену участвовать в соревнованиях, не связанных с FIM, но они могут продлить запрет на участие в соревнованиях FIM еще на один период».

Допустим, что у гонщика есть двухлетний запрет, который начинается 1 января 2020 года. Если он будет участвовать в соревнованиях, не связанных с FIM, 31 декабря 2020 года, то организация может заново наложить этот двухлетний запрет с 1 января 2021-го. Поэтому действие наказания будет истекать не 31 декабря 2021 года, а 31 декабря 2022-го.

Однако этот запрет действует только для гонок, которые контролирует FIM. Организаторы других серий сами вправе решить, позволять ли участвовать спортсмену в гонках или нет.

Поэтому в случае с Уэстом, если он хочет продолжать гоняться, он может найти не связанный с FIM чемпионат или серию, где он может выступать так долго, как ему нравится. Но если он это сделает, то FIM сильнее увеличит срок запрета на участие в своих соревнованиях.

При этом серий, которые не связаны с FIM, не так уж и много. И для Уэста это проблема.

«Но самая большая проблема заключается в том, что Уэст не знает ничего, кроме гонок, – пишет Эмметт. – Он отдал свою жизнь гонкам и не готов к жизни вне их. Ему в этом году исполнится 39 лет. Даже если бы его не наказали, его гоночная карьера подходила к концу. Что действительно ему нужно, так это помощь и поддержка, чтобы он нашел работу и ту жизнь, которая не связана с гонками на мотоцикле. Он больше не может гонять на мотоцикле, ему нужно найти другой способ зарабатывать на жизнь. Это действительно тяжело. Он в мрачной ситуации и нуждается в помощи.

Реальный урок всего этого заключается в том, что цитата Пола Ньюмана: "Гонки – это жизнь, а все остальное – просто ожидание", – это романтическая чепуха. Гонки действительно важны. Но в какой-то момент они заканчиваются. К этому нужно быть готовым, нужно другое занятие. Большинство мотогонщиков не могут зарабатывать на жизнь гонками. Те, кому это удается, в конце концов тоже будут должны прекратить выступления. После гонок тоже есть жизнь».

У себя в сообщении Уэст заявил, что FIM якобы покрывала Марка Маркеса, чья команда мухлевала с блоком управления двигателем, и Валентино Росси, который получал преимущество за счет особых шин.

Эмметт объяснил, команда Маркеса не нарушала правила, а смогла грамотно их прочитать и подстроиться – а к концу того сезона Moto2 все команды делали то же самое. Эту историю можно сравнить со скандалом вокруг Ducati в 2019 году, когда все поначалу считали их винглет незаконным. А что касается Росси, то в тот период все лучшие гонщики получали специальные шины от Michelin – и это не новости.

Почему наказание столь суровое?

Наказание Уэста действительно кажется исключительно суровым по сравнению с другими. Например, можно вспомнить Романо Фенати, который однажды дернул ручку тормоза на мотоцикле соперника на ходу, а еще не останавливался по требованию полиции – он отделался лишением гоночной лицензии всего на четыре с небольшим месяца.

Однако допинговые нарушения наказываются жестко, потому что антидопинговый кодекс FIM является копией кодекса WADA.

«Кодекс WADA был разработан для спорта, где допинг может быть распространен, и поэтому наказания драконовские, – пишет Эмметт. – Цель в том, чтобы запретить спортсменам переходить в другой спорт, если они получают запрет на участие за использование допинга.

Таким образом, наказание Уэста столь сурово, потому что WADA не хотела, чтобы Лэнс Армстронг переключился на триатлон после того, как ему запретили ездить на велосипеде. Наказание Уэста кажется несоразмерным, но является следствием принятия FIM кодекса WADA.

Существует очень хороший повод для принятия более сбалансированного взгляда на различные типы нарушения правил. Чтобы наказания за опасную езду были более суровыми по сравнению с допинговыми нарушениями. Это может помочь в будущем, но не может помочь Уэсту сейчас. К несчастью».