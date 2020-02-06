Главные события
Формула E
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Мехико
14 февр.
-
15 февр.
Первая тренировка через
8 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Монте-Карло
22 янв.
-
26 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Швеция
13 февр.
-
16 февр.
Шейкдаун через
6 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
22 февр.
-
23 февр.
Первая тренировка через
15 дней
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
34 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
41 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
MotoGP / Новость

Шансы на возвращение Лоренсо в MotoGP выросли вдвое

Поделились
Комментарии
Шансы на возвращение Лоренсо в MotoGP выросли вдвое
Автор:
, редактор
6 февр. 2020 г., 15:32

Поработав на тестах с Yamaha знаменитый испанец стал менее уверен в своем уходе на пенсию.

Трехкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо в конце прошлого сезона объявил об уходе из чемпионата, но уже в этом году вернулся в качестве тест-пилота Yamaha. Возвращаться к гонкам испанец пока не намерен, но уже не исключает такой возможности.

«После объявления об уходе я был уверен, что не вернусь, мне казалось, что я начал новую главу в жизни, – сказал Лоренсо. – Но с Yamaha я стал снова получать удовольствие от езды. Если в Валенсии шансы на то, что я не вернусь, равнялись 99%, то теперь – только 98%».

За весь прошлый год Лоренсо ни разу не финишировал в первой десятке, хотя выступал на том же байке, с которым Марк Маркес выиграл чемпионат. Однако вернувшись в Yamaha ветеран почувствовал улучшение своей езды.

«Возможно, у меня были большие проблемы с Honda в прошлом году, – сказал Лоренсо. – Но я знал, что буду боеспособен с первого дня за рулем М1. Я рад вернуться к себе домой в Yamaha, единственную команду, с которой выигрывал титулы».

Все этапы сезона-2020 в MotoGP вы сможете смотреть на «Моторспорт.ТВ»

Читайте также:

Следующая новость
Последний байк Росси? Галерея Yamaha M1 для сезона-2020

Предыдущая новость

Последний байк Росси? Галерея Yamaha M1 для сезона-2020
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Хорхе Лоренсо В Магазин
Автор Иван Матушкин

MotoGP Следующая сессия

Гран При Катара

Гран При Катара

5 мар. - 8 мар.

Самое читаемое

1
Формула 1

Феттель спрашивал Red Bull о месте в команде на 2021 год

2
Формула 1

Haas первой в Формуле 1 показала машину на 2020 год

3
Формула 1

Хорнер: Mercedes трудно оправдать зарплату Хэмилтона

4
Формула 1

Почему Формула 1 вряд ли найдет новую дату для Гран При Китая

52мин
5
Формула 1

Штайнер: Новая машина будет работать там, где прошлая не могла

Самое важное:

Шансы на возвращение Лоренсо в MotoGP выросли вдвое
MGP

Шансы на возвращение Лоренсо в MotoGP выросли вдвое

Последний байк Росси? Галерея Yamaha M1 для сезона-2020
MGP

Последний байк Росси? Галерея Yamaha M1 для сезона-2020

Росси: Это я уговорил Yamaha взять Лоренсо тест-пилотом
MGP

Росси: Это я уговорил Yamaha взять Лоренсо тест-пилотом

Yamaha последней представила ливрею на 2020 год
MGP

Yamaha последней представила ливрею на 2020 год

Галерея: новая раскраска Suzuki для MotoGP
MGP

Галерея: новая раскраска Suzuki для MotoGP

Расписание

MotoGP
  • MotoGP
  • WEC
  • Формула 1
Билеты
Партнер проекта
5 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
14 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.