Шансы на возвращение Лоренсо в MotoGP выросли вдвое

Трехкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо в конце прошлого сезона объявил об уходе из чемпионата, но уже в этом году вернулся в качестве тест-пилота Yamaha. Возвращаться к гонкам испанец пока не намерен, но уже не исключает такой возможности.

«После объявления об уходе я был уверен, что не вернусь, мне казалось, что я начал новую главу в жизни, – сказал Лоренсо. – Но с Yamaha я стал снова получать удовольствие от езды. Если в Валенсии шансы на то, что я не вернусь, равнялись 99%, то теперь – только 98%».

За весь прошлый год Лоренсо ни разу не финишировал в первой десятке, хотя выступал на том же байке, с которым Марк Маркес выиграл чемпионат. Однако вернувшись в Yamaha ветеран почувствовал улучшение своей езды.

«Возможно, у меня были большие проблемы с Honda в прошлом году, – сказал Лоренсо. – Но я знал, что буду боеспособен с первого дня за рулем М1. Я рад вернуться к себе домой в Yamaha, единственную команду, с которой выигрывал титулы».

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