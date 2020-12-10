Шанс для «Игоры». В Чехии готовы отказаться от гонки MotoGP

Руководство чешского города Брно официально отказалось профинансировать работы по перекладке асфальта на местной гоночной трассе. Это резко снижает шансы на проведение в следующем сезоне мотоциклетного Гран При Чехии, который входит в календарь чемпионата мира по мотогонкам с 1965 года (без перерывов – с 1993 года).

В этом году на плохое состояние асфальта в Брно жаловались многие гонщики. В результате промоутер MotoGP, компания Dorna, поставила проведение гонки 2021 года в прямую зависимость от того, будет ли заменено дорожное покрытие. И в календаре следующего сезона этап во второй половине июля-первой половине августа (когда обычно проходит Гран При Чехии) запланирован предварительно – без указания даты и места проведения.

Перекладка асфальта на трассе обойдется примерно в 4 миллиона евро. При этом до сих пор нет уверенности, что гонка пройдет в присутствии зрителей – а продажа билетов является единственным способом хотя бы частично компенсировать затраты на проведение соревнований. В этом году организаторам чешского этапа уже пришлось вернуть около 15 тысяч купленных билетов. В непростой экономической ситуации, причиной которой стала пандемия коронавируса, местные власти не готовы тратить столь большие суммы на проведение соревнований.

Напомним, что среди трех резервных трасс MotoGP на будущий год фигурирует «Игора Драйв» под Петербургом. При этом она выглядит оптимальным выбором с точки зрения логистики, т.к. в середине июля этап чемпионата должен пройти в Финляндии, а в середине августа – в Австрии. Использование любой из двух других резервных трасс (португальского Портимана или новой трассы в Индонезии) будет связано с более долгими и дальними переездами.

Кстати, пока в MotoGP продолжается межсезонье, на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» поклонники мотогонок могут смотреть разнообразное видео по теме – от записей гонок, вошедших в историю чемпионата, до документальных фильмов о главных героях последних лет.