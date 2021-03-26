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MotoGP / Гран При Катара / Новость

Сезон MotoGP стартовал. Зарко упал на первом же быстром круге (и не он один)

Автор:
, Главный редактор

Быстрее всех пока Yamaha, а вот пилоты Ducati отметились скорее инцидентами

Сезон MotoGP стартовал. Зарко упал на первом же быстром круге (и не он один)

На трассе в Катаре начался мотоциклетный Гран При этой страны – первый этап нового сезона MotoGP.

Первая же тренировка в рамках стартового этапа не обошлась без нескольких инцидентов – причем первый произошел через считанные минуты после открытия трассы. Жоан Зарко, в межсезонье перешедший в команду Pramac, упал в 4-м повороте по ходу первого в этом сезоне быстрого круга.

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Напомним, карьера французского пилота напоминает американские горки. В свое время после многообещающих выступлений на мотоцикле Honda в составе команды-сателлита последовал провал в составе заводской команды КТМ – пилот покинул австрийский коллектив по ходу сезона. В прошлом году Зарко взяла под крыло марка Ducati – с подачи бренда пилот выступает за команды, использующие итальянскую технику.

Накануне Зарко заявил, что рассчитывает в этом сезоне добиться заметного прогресса: «Настало время мне подниматься на подиум и побеждать. Для этого все готово. Мотоцикл быстр, команда хорошо его знает – а мой опыт позволит мне справиться с любой ситуацией».

Чуть позже в том же самом повороте на асфальте оказался еще один пилот, выступающий на мотоцикле Ducati – ошибся Джек Миллер, перешедший в межсезонье в заводской коллектив и многими воспринимающийся как его лидер.

 

Но падали не только гонщики итальянской марки. В седле мотоцикла заводской команды Honda не смог удержаться Пол Эспаргаро – новобранец японского коллектива, в течение нескольких предыдущих лет выступавший за КТМ.

 

Впрочем, ни одно из падений не привело к серьезным последствиям: все пилоты смогли вернуться в боксы и вновь выехать на трассу на запасных мотоциклах. Лучшее же время в первой тренировке показал вице-чемпион прошлого сезона – Франко Морбиделли, пилот команды-сателлита Petronas Yamaha SRT.

Напомним, что видеоплатформа и телеканал «Моторспорт.ТВ» в этом году показывают квалификации и гонки чемпионата в прямом эфире. В эту субботу трансляция квалификации топового класса начнется в 19:15, трансляция воскресной гонки – в 19:25.

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MotoGP стартует в эти выходные на трассе в Катаре – и на «Моторспорт.ТВ». Где и зачем смотреть битву лучших мотогонщиков

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Катара
Пилоты Пол Эспаргаро , Жоан Зарко , Джек Миллер
Автор Кирилл Качнов

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