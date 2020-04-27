MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
TT Ассен
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
58 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Финляндии
Билеты
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
72 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Чехии
Билеты
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
100 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австрии
Билеты
13 авг.
-
16 авг.
Следующее событие через
107 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Великобритании
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
121 день
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Сан-Марино
Билеты
10 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
135 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Арагона
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
150 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Японии
Билеты
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
170 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австралии
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
178 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Малайзии
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
184 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Америк
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
199 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Аргентины
Билеты
20 нояб.
-
22 нояб.
Следующее событие через
206 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Валенсии
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
213 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
MotoGP / Новость

Сезон MotoGP пройдет при пустых трибунах, но стартует уже в июле

Поделились
Комментарии
Сезон MotoGP пройдет при пустых трибунах, но стартует уже в июле
Автор:
, Ответственный редактор
27 апр. 2020 г., 10:29

Промоутер чемпионата мира Кармело Эспелета рассказал о планах на 2020 год. По его словам, большую часть Гран При решено провести в Европе и без зрителей

Новая неделя принесла поклонникам гонок небольшую порцию оптимизма. Вслед за боссом Ф1 Чейзом Кэри, который пообещал дать старт новому сезону уже в июле, схожее заявление сделал и главный промоутер MotoGP Кармело Эспелета. 

В видеоинтервью на официальной странице чемпионата в фейсбуке испанец рассказал, что рассчитывает провести первый Гран При в конце июля или начале августа, но при этом (в отличие от Ф1) не планирует в 2020-м большого числа выездных гонок.  

«Начиная с Катара [где уик-энд для премьер-класса пришлось отменить в последний момент, но прошли гонки «младших» категорий], мы плотно работаем над новым календарем на этот год и находимся в тесном контакте с FIM и производителями, – отметил Эспелета. – Сейчас есть несколько сценариев. Самый оптимистичный из них – попробовать стартовать в конце июля.

Что получится в итоге, будет зависеть от развития событий. Нам важно действовать с осторожностью. Каждая страна будет самостоятельно решать, когда открыть свои двери, чтобы мы могли провести Гран При. При этом важно учитывать возможности перемещения из одной страны в другую.

В принципе мы планируем провести большую часть сезона в Европе. Лишь под конец чемпионата, если страны дадут нам такую возможность, возможны выезды куда-то еще, но в любом случае закончить надо вовремя – в ноябре. Это наилучший сценарий, хотя с каждым днем он кажется мне все более вероятным. 

В зависимости от развития ситуации есть возможность проводить на одной трассе по две гонки подряд, а затем переезжать на другую. В Европе, помимо того, реально перемещаться между этапами на автомобилях».

Примечательно, что в отличие от Кэри, который нацелился как можно быстрее вернуть зрителей на трибуны, Эспелета считает такой сценарий маловероятным.

«Прямо сейчас наиболее вероятный вариант – гонки без зрителей, – объяснил он. – К сожалению, мы полагаем, что иначе в этом году будет невозможно».

Глава Dorna добавил, что уик-энды по-прежнему будут включать гонки всех классов, включая и MotoE (впрочем, календарь этого турнира изначально состоял из семи гонок в рамках пяти уик-эндов). «Сейчас мы работаем с командами над тем, чтобы определить максимальное количество людей в паддоке, – сказал он. – По нашим оценкам, это в общей сложности 1 300 человек или около того. При этом будет осуществляться медицинский контроль за каждым из них. На Гран При будет необходимый минимум персонала: самое главное для нас – иметь возможность проводить гонки и показывать их по ТВ».

Говоря о телевидении, Эспелета имеет в виду и видеоплатформу «Моторспорт.ТВ», где можно будет увидеть прямые трансляции всех квалификаций и гонок – а до старта сезона показываются трансляции виртуальных заездов с участием звезд MotoGP, записи Гран При прошлых лет и документальные фильмы об истории гонок.

Пока первым этапом в календаре сезона MotoGP значится Гран При Чехии в Брно. Эта гонка намечена на 9 августа. 

Читайте также:

Следующая новость
Росси рассказал, когда примет решение о продолжении карьеры

Предыдущая новость

Росси рассказал, когда примет решение о продолжении карьеры
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Автор Александр Кабановский

База данных

TT Ассен

TT Ассен

25 июн. - 28 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Босс Ф1 представил новый (примерный) календарь сезона-2020

2
Формула 1

10 великих гонок Формулы 1, где пилоты победили не только соперников, но и проливной дождь

3
Ралли-рейды

Победитель Baja 1000 застрелил нападавшего в Вегасе

4
Формула E

В Формуле Е может появиться своя Скудерия

38мин
5
Формула 1

Официально: Гран При Франции Формулы 1 не состоится

Последние видео

От новых ракурсов до удаленной работы: как изменились трансляции MotoGP 02:31
MotoGP

От новых ракурсов до удаленной работы: как изменились трансляции MotoGP

Команда Suzuki показала ливрею для сезона-2020 01:27
MotoGP

Команда Suzuki показала ливрею для сезона-2020

Зрелищный старт Гран При Венгрии-90 в MotoGP 01:57
MotoGP

Зрелищный старт Гран При Венгрии-90 в MotoGP

Сломя голову по «Спа-Франкоршам» на мотоцикле. В 1964 году 02:01
MotoGP

Сломя голову по «Спа-Франкоршам» на мотоцикле. В 1964 году

Мотогонки девяностых: как выглядел Гран При Австралии-91 02:44
MotoGP

Мотогонки девяностых: как выглядел Гран При Австралии-91

Самое важное:

Сезон MotoGP пройдет при пустых трибунах, но стартует уже в июле
MGP

Сезон MotoGP пройдет при пустых трибунах, но стартует уже в июле

Росси рассказал, когда примет решение о продолжении карьеры
MGP

Росси рассказал, когда примет решение о продолжении карьеры

В MotoGP перенесли 11-ю гонку подряд
MGP

В MotoGP перенесли 11-ю гонку подряд

Как новые шины изменят расстановку сил в MotoGP
MGP

Как новые шины изменят расстановку сил в MotoGP

MotoGP сделает виртуальные Гран При официальным чемпионатом
eSpt

MotoGP сделает виртуальные Гран При официальным чемпионатом

Расписание

MotoGP
  • MotoGP
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
25 июн. - 28 июн.
Билеты
9 июл. - 12 июл.
Билеты
6 авг. - 9 авг.
Билеты
13 авг. - 16 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
10 сент. - 13 сент.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.