Новая неделя принесла поклонникам гонок небольшую порцию оптимизма. Вслед за боссом Ф1 Чейзом Кэри, который пообещал дать старт новому сезону уже в июле, схожее заявление сделал и главный промоутер MotoGP Кармело Эспелета.

В видеоинтервью на официальной странице чемпионата в фейсбуке испанец рассказал, что рассчитывает провести первый Гран При в конце июля или начале августа, но при этом (в отличие от Ф1) не планирует в 2020-м большого числа выездных гонок.

«Начиная с Катара [где уик-энд для премьер-класса пришлось отменить в последний момент, но прошли гонки «младших» категорий], мы плотно работаем над новым календарем на этот год и находимся в тесном контакте с FIM и производителями, – отметил Эспелета. – Сейчас есть несколько сценариев. Самый оптимистичный из них – попробовать стартовать в конце июля.

Что получится в итоге, будет зависеть от развития событий. Нам важно действовать с осторожностью. Каждая страна будет самостоятельно решать, когда открыть свои двери, чтобы мы могли провести Гран При. При этом важно учитывать возможности перемещения из одной страны в другую.

В принципе мы планируем провести большую часть сезона в Европе. Лишь под конец чемпионата, если страны дадут нам такую возможность, возможны выезды куда-то еще, но в любом случае закончить надо вовремя – в ноябре. Это наилучший сценарий, хотя с каждым днем он кажется мне все более вероятным.

В зависимости от развития ситуации есть возможность проводить на одной трассе по две гонки подряд, а затем переезжать на другую. В Европе, помимо того, реально перемещаться между этапами на автомобилях».

Примечательно, что в отличие от Кэри, который нацелился как можно быстрее вернуть зрителей на трибуны, Эспелета считает такой сценарий маловероятным.

«Прямо сейчас наиболее вероятный вариант – гонки без зрителей, – объяснил он. – К сожалению, мы полагаем, что иначе в этом году будет невозможно».

Глава Dorna добавил, что уик-энды по-прежнему будут включать гонки всех классов, включая и MotoE (впрочем, календарь этого турнира изначально состоял из семи гонок в рамках пяти уик-эндов). «Сейчас мы работаем с командами над тем, чтобы определить максимальное количество людей в паддоке, – сказал он. – По нашим оценкам, это в общей сложности 1 300 человек или около того. При этом будет осуществляться медицинский контроль за каждым из них. На Гран При будет необходимый минимум персонала: самое главное для нас – иметь возможность проводить гонки и показывать их по ТВ».

Говоря о телевидении, Эспелета имеет в виду и видеоплатформу «Моторспорт.ТВ», где можно будет увидеть прямые трансляции всех квалификаций и гонок – а до старта сезона показываются трансляции виртуальных заездов с участием звезд MotoGP, записи Гран При прошлых лет и документальные фильмы об истории гонок.

Пока первым этапом в календаре сезона MotoGP значится Гран При Чехии в Брно. Эта гонка намечена на 9 августа.