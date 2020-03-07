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Сезон MotoGP начнется в Остине? Теперь и это не факт

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Сезон MotoGP начнется в Остине? Теперь и это не факт
Автор:
, журналист (Moto GP)
7 мар. 2020 г., 11:06

Угроза, которая исходит от коронавируса, привела местные власти объявить на своей территории режим чрезвычайной ситуации.

Распространение коронавируса по планете уже сказалось на двух этапах чемпионата мира по кольцевым мотогонкам. В рамках проходящего сейчас Гран При Катара отменены соревнования MotoGP, но проходят заезды Moto2 и Moto3 (прямые трансляции квалификаций и гонок можно увидеть на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ»), а стоявший в календаре вторым Гран При Таиланда целиком перенесен на осень.

В связи с этим первым этапом сезона, прошедшим в точном соответствии с изначальным графиком, должен был стать американский Гран При в Остине, запланированный на 3-5 мая. Однако в минувшую пятницу мэр города и судья округа Трэвис, к которому относится Остин, объявили на своей территории т.н. местный режим чрезвычайной ситуации.

Этот режим по умолчанию предполагает, что должны быть отменены все мероприятия, в которых планируется участие больше чем 2 500 человек. В частности, решение властей уже привело к отмене музыкально-кинематографического фестиваля, который планировалось открыть 13 марта. Впрочем, в законе есть возможность не отменять мероприятие, если организаторы докажут местному департаменту здравоохранения, что приняли все необходимые меры безопасности.

В настоящий момент в штате Техас (столицей которого является Остин) зафиксированы 17 случаев заболевания, но все – за пределами города, готовящегося принять этап MotoGP.

Ранее генеральный директор компании Dorna (промоутера MotoGP) не исключил возможности того, что ряд этапов этого года может пройти при пустых трибунах. Увидеть гонки в этом случае зрители смогут исключительно на экранах телевизоров и компьютеров – к примеру, с помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ».

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Серия MotoGP , Moto2 , Moto3
Этап Гран При Америк Билеты
Автор Ориоль Пучдемон

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