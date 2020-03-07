Сезон MotoGP начнется в Остине? Теперь и это не факт
Угроза, которая исходит от коронавируса, привела местные власти объявить на своей территории режим чрезвычайной ситуации.
Распространение коронавируса по планете уже сказалось на двух этапах чемпионата мира по кольцевым мотогонкам. В рамках проходящего сейчас Гран При Катара отменены соревнования MotoGP, но проходят заезды Moto2 и Moto3 (прямые трансляции квалификаций и гонок можно увидеть на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ»), а стоявший в календаре вторым Гран При Таиланда целиком перенесен на осень.
В связи с этим первым этапом сезона, прошедшим в точном соответствии с изначальным графиком, должен был стать американский Гран При в Остине, запланированный на 3-5 мая. Однако в минувшую пятницу мэр города и судья округа Трэвис, к которому относится Остин, объявили на своей территории т.н. местный режим чрезвычайной ситуации.
Этот режим по умолчанию предполагает, что должны быть отменены все мероприятия, в которых планируется участие больше чем 2 500 человек. В частности, решение властей уже привело к отмене музыкально-кинематографического фестиваля, который планировалось открыть 13 марта. Впрочем, в законе есть возможность не отменять мероприятие, если организаторы докажут местному департаменту здравоохранения, что приняли все необходимые меры безопасности.
В настоящий момент в штате Техас (столицей которого является Остин) зафиксированы 17 случаев заболевания, но все – за пределами города, готовящегося принять этап MotoGP.
Ранее генеральный директор компании Dorna (промоутера MotoGP) не исключил возможности того, что ряд этапов этого года может пройти при пустых трибунах. Увидеть гонки в этом случае зрители смогут исключительно на экранах телевизоров и компьютеров – к примеру, с помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ».
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP , Moto2 , Moto3
|Этап
|Гран При Америк Билеты
|Автор
|Ориоль Пучдемон
Сезон MotoGP начнется в Остине? Теперь и это не факт
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