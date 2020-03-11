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Сезон MotoGP начнется в мае (гонку в Аргентине перенесли)

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Сезон MotoGP начнется в мае (гонку в Аргентине перенесли)
Автор:
, Главный редактор
11 мар. 2020 г., 15:36

Организаторы чемпионата выпустили уже третью доработанную версию календаря – и уже вторую за два последних дня.

Очередной жертвой развития ситуации с коронавирусом стал мотоциклетный Гран При Аргентины. Он планировался на 19 апреля и после недавнего переноса гонки в США должен был стать первой гонкой сезона в классе MotoGP.

Однако на этот раз перенесена и гонка в Южной Америке. Новой датой выбрано 22 ноября. В исходной версии календаря в этот день должна была пройти финальная гонка сезона в Валенсии – она перенесена на 29 ноября. Среди прочего это значит, что в конце октября и ноябре участникам чемпионата мира предстоит провести 6 гонок за 7 недель.

Обновленный календарь чемпионата мира по мотогонкам (версия № 3):

Даты Гран При Трасса
6-8 марта Qatar Катар *

Лосаил
1-3 мая Spain Испания Херес
15-17 мая France Франция Ле-Ман
29-31 мая Italy Италия Муджелло
5-7 июня Spain Испания (Гран При Каталонии) Барселона
19-21 июня Germany Германия Заксенринг
26-28 июня Netherlands Нидерланды Ассен
10-12 июля Finland Финляндия ** Кюми-Ринг
7-9 августа Czech Republic Чехия Брно
14-16 августа Austria Австрия Ред-Булл Ринг
28-30 августа United Kingdom Великобритания Сильверстоун
11-13 сентября San Marino Сан-Марино Мизано
25-27 сентября Spain Испания (Гран При Арагона) Арагона
2-4 октября Thailand Таиланд Бурирам
16-18 октября Japan Япония Мотеги
23-25 октября Australia Австралия Филипп-Айленд
30 октября - 1 ноября Malaysia Малайзия Сепанг
13-15 ноября United States США (Гран При Америк) Остин
20-22 ноября Argentina Аргентина Термас де Рио Ондо
28-29 ноября Spain Испания (Гран При Валенсии) Валенсия

* только классы Moto2 и Moto3 

** при условии одобрения FIM

Вслед за сообщением о переносе Гран При Аргентины появилась информация об изменениях в календаре Мирового супербайка: испанская гонка перенесена с конца марта на конец октября, а французская – сдвинута с последнего сентябрьского на первый октябрьский уик-энд во избежание пересечения с мотоциклетным Гран При Арагона.

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Серия MotoGP
Автор Кирилл Качнов

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