Сезон MotoGP начнется в мае (гонку в Аргентине перенесли)

Очередной жертвой развития ситуации с коронавирусом стал мотоциклетный Гран При Аргентины. Он планировался на 19 апреля и после недавнего переноса гонки в США должен был стать первой гонкой сезона в классе MotoGP.

Однако на этот раз перенесена и гонка в Южной Америке. Новой датой выбрано 22 ноября. В исходной версии календаря в этот день должна была пройти финальная гонка сезона в Валенсии – она перенесена на 29 ноября. Среди прочего это значит, что в конце октября и ноябре участникам чемпионата мира предстоит провести 6 гонок за 7 недель.

Обновленный календарь чемпионата мира по мотогонкам (версия № 3):

Даты Гран При Трасса 6-8 марта Катар * Лосаил 1-3 мая Испания Херес 15-17 мая Франция Ле-Ман 29-31 мая Италия Муджелло 5-7 июня Испания (Гран При Каталонии) Барселона 19-21 июня Германия Заксенринг 26-28 июня Нидерланды Ассен 10-12 июля Финляндия ** Кюми-Ринг 7-9 августа Чехия Брно 14-16 августа Австрия Ред-Булл Ринг 28-30 августа Великобритания Сильверстоун 11-13 сентября Сан-Марино Мизано 25-27 сентября Испания (Гран При Арагона) Арагона 2-4 октября Таиланд Бурирам 16-18 октября Япония Мотеги 23-25 октября Австралия Филипп-Айленд 30 октября - 1 ноября Малайзия Сепанг 13-15 ноября США (Гран При Америк) Остин 20-22 ноября Аргентина Термас де Рио Ондо 28-29 ноября Испания (Гран При Валенсии) Валенсия

* только классы Moto2 и Moto3

** при условии одобрения FIM

Вслед за сообщением о переносе Гран При Аргентины появилась информация об изменениях в календаре Мирового супербайка: испанская гонка перенесена с конца марта на конец октября, а французская – сдвинута с последнего сентябрьского на первый октябрьский уик-энд во избежание пересечения с мотоциклетным Гран При Арагона.