Сезон MotoGP начнется в мае (гонку в Аргентине перенесли)
Организаторы чемпионата выпустили уже третью доработанную версию календаря – и уже вторую за два последних дня.
Очередной жертвой развития ситуации с коронавирусом стал мотоциклетный Гран При Аргентины. Он планировался на 19 апреля и после недавнего переноса гонки в США должен был стать первой гонкой сезона в классе MotoGP.
Однако на этот раз перенесена и гонка в Южной Америке. Новой датой выбрано 22 ноября. В исходной версии календаря в этот день должна была пройти финальная гонка сезона в Валенсии – она перенесена на 29 ноября. Среди прочего это значит, что в конце октября и ноябре участникам чемпионата мира предстоит провести 6 гонок за 7 недель.
Обновленный календарь чемпионата мира по мотогонкам (версия № 3):
|Даты
|Гран При
|Трасса
|6-8 марта
|Катар *
|
Лосаил
|1-3 мая
|Испания
|Херес
|15-17 мая
|Франция
|Ле-Ман
|29-31 мая
|Италия
|Муджелло
|5-7 июня
|Испания (Гран При Каталонии)
|Барселона
|19-21 июня
|Германия
|Заксенринг
|26-28 июня
|Нидерланды
|Ассен
|10-12 июля
|Финляндия **
|Кюми-Ринг
|7-9 августа
|Чехия
|Брно
|14-16 августа
|Австрия
|Ред-Булл Ринг
|28-30 августа
|Великобритания
|Сильверстоун
|11-13 сентября
|Сан-Марино
|Мизано
|25-27 сентября
|Испания (Гран При Арагона)
|Арагона
|2-4 октября
|Таиланд
|Бурирам
|16-18 октября
|Япония
|Мотеги
|23-25 октября
|Австралия
|Филипп-Айленд
|30 октября - 1 ноября
|Малайзия
|Сепанг
|13-15 ноября
|США (Гран При Америк)
|Остин
|20-22 ноября
|Аргентина
|Термас де Рио Ондо
|28-29 ноября
|Испания (Гран При Валенсии)
|Валенсия
* только классы Moto2 и Moto3
** при условии одобрения FIM
Вслед за сообщением о переносе Гран При Аргентины появилась информация об изменениях в календаре Мирового супербайка: испанская гонка перенесена с конца марта на конец октября, а французская – сдвинута с последнего сентябрьского на первый октябрьский уик-энд во избежание пересечения с мотоциклетным Гран При Арагона.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Автор
|Кирилл Качнов
Сезон MotoGP начнется в мае (гонку в Аргентине перенесли)
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