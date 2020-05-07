Сезон MotoGP начнется с двух июльских гонок в Хересе

Сегодня представители компании-промоутера MotoGP во главе с ее руководителем Кармело Эспелетой проведут в Хересе переговоры с представителями местной гоночной трассы, мэрии города и правительства провинции Андалусия.

Как сообщает итальянская редакция Motorsport.com со ссылкой на заслуживающий доверия источник, с высокой долей вероятности на встрече будут официально оформлены договоренности о проведении в Хересе первых двух гонок нового сезона. Предполагается, что соревнования пройдут в два последних июльских уик-энда – то есть гонки состоятся 19 и 26 июля.

Известно также, что Dorna ведет активные переговоры о проведении двух подряд этапов с трассой в Барселоне. Однако когда именно могут пройти две этих гонки – сказать пока сложно. На 9 и 16 августа запланированы соревнования в Чехии и Австрии – и ранее Эспелето заявлял, что переносить сроки проведения этих гонок не планируется.

Читайте также: Как Виньялес превращается в главную угрозу Марку Маркесу

В настоящий момент в планах MotoGP проведение 10-11-ти гонок в Европе и еще 3-4-х этапов на других континентах. Напомним, что квалификации и гонки всех этих этапов можно будет увидеть в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». А пока сезон не начался, там же можно следить за прямыми трансляциями кибергонок с участием звезд чемпионата мира.