До следующего этапа Формулы 1 осталось еще две недели – но это вовсе не значит, что неравнодушным к гонкам людям в эти выходные нечего смотреть. К примеру, на видеоплатформе и телеканале «Мотоспорт.ТВ» сегодня проходят трансляции сразу двух ярких событий.

Напомним, что в настоящий момент телеканал входит в базовые пакеты всех крупных операторов платного телевидения – к примеру, Megogo, «Ростелеком», «Триколор», «Билайн», МТС. И если вы уже подключены к этим оператором, то можете прямо сейчас начать смотреть «Мотоспорт.ТВ» без каких-либо доплат.

Днем – начиная с 13:00 по московскому времени – вы сможете следить за развитием событий на первом этапе турнира Extreme E. Напомним, что речь идет о самой первой гонке нового (и весьма абициозного турнира). Необычная схема проведения соревнований, инновационная техника (внедорожники с электрической силовой установкой). множество знаменитых имен (Дженсон Баттон, Себастьян Леб и Карлос Сайнс в числе гонщиков, а также Нико Росберг и Льюис Хэмилтон в роли владельцев команд) – все этто вызывает немалый интерес к проекту. И как минимум за первой гонкой, которая проходит в Саудовской Аравии, стоит проследить.

Вечером же нас ждет второй этап чемпионата мира по мотогонкам, который проходит в Катаре. С 16:45 в прямом эфире – гонки младших классов Moto3 и Moto2, а в 19:25 начнется трансляция главного события уик-энда, гонки MotoGP.

Накануне, напомним, сенсацией закончилась квалификация: всех соперников опередил испанец Хорхе Мартин – который, во-первых, дебютировал в MotoGP неделю назад, а во-вторых, выступает в составе команды-сателлита Pramac.

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Впрочем, на первом этапе поул тоже достался гонщику Ducati – а победу в итоге одержал Маверик Виньяес на Yamaha. Извлекла ли итальянская марка уроки из этого поражения? Узнаем сегодня вечером!