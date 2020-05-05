Сдвоенные Гран При и акцент на Европу. Босс MotoGP озвучил идеи календаря-2020

В отличие от Формулы 1, которая уже назвала дату первой гонки 2020 года, организаторы MotoGP пока не озвучили планов на нынешний сезон – известно лишь, что из первоначально запланированного 21 Гран При десять уже отложены или отменены вовсе.

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Промоутер чемпионата Кармело Эспелета уже говорил о планах возобновить гонки в июле, а по ходу недавней видеоконференции поделился дополнительными подробностями о том, чего можно ожидать.

«Мы хотим с июля по ноябрь гоняться в Европе, – сказал он. – При этом на некоторых трассах пройдут по два Гран При. Не в один уик-энд, а две недели подряд. Это даст нам десять или 11 гонок. Этапы в Брно [9 августа] и Австрии [16 августа] состоятся в изначально намеченные даты. Если получится начать раньше, то старт будет в Испании.

У нас почти все готово. Единственное, что мы пока обсуждаем – как будут организованы переезды из одной страны в другую. В особенности это касается тех людей, кто не из Европы. Для поиска решений нам требуется еще две или три недели, но до конца мая мы опубликуем расписание гонок».

Говоря о том, возможны ли выездные этапы, Эспелета добавил: «У нас есть контракты с Австралией, Малайзией, Таиландом, другими странами. Но здесь надо подождать. Сообщить о том, будут ли гонки за пределами Европы, мы сможем только в начале сентября.

Организовать такие этапы без зрителей гораздо сложнее, так как в этом случае промоутер не обязан платить нам взнос. Потому с каждым случаем предстоит разбираться отдельно. Если получится провести выездные гонки при пустых трибунах, можно рассчитывать в общей сложности на 14 Гран При».

Как стало известно Motorsport.com, представители трассы в Барселоне, где этап должен был пройти 7 июня, ведут переговоры с Dorna о проведении сдвоенных гонок в озвученном Эспелетой формате. Они могут состояться еще до Гран При Чехии.