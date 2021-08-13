Сателлит Yamaha потеряет главного спонсора

Команда MotoGP SRT Petronas со следующего года лишится своего титульного спонсора. Как утверждает The Race, малайзийская компания Petronas столкнулась с финансовыми трудностями и в 2022-м перестанет содержать команду.

Какая судьба ждет в таком случае SRT, пока до конца не ясно. Но уже принято решение о прекращении выступлений в младших классах Moto2 и Moto3. Задействованные в этих проектах сотрудники уже официально проинформированы, что в следующем году их услуги коллективы не понадобятся.

При этом в паддоке ходят слухи, что команда до сих пор не расплатилась с сотрудниками за 2020 год. Также финансовые проблемы не позволяют ей найти новых пилотов на следующий сезон взамен уходящего в Yamaha Франко Морбиделли и завершающего карьеру Валентино Росси.

В этом сезоне SRT переживает серьезный спад формы. В десяти гонках на счету команды лишь один подиум, а в чемпионате она идет девятой. При этом прошлый чемпионат SRT завершила на втором месте при шести победах.

Трансляции всех гонок MotoGP в этом сезоне вы можете смотреть на канале «Моторспорт.ТВ». Трансляция субботней квалификации стартует в 14:20 по московскому времени.