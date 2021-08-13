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MotoGP Новости

Сателлит Yamaha потеряет главного спонсора

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Вице-чемпионы прошлого года рискуют остаться без финансирования

Сателлит Yamaha потеряет главного спонсора

Команда MotoGP SRT Petronas со следующего года лишится своего титульного спонсора. Как утверждает The Race, малайзийская компания Petronas столкнулась с финансовыми трудностями и в 2022-м перестанет содержать команду.

Какая судьба ждет в таком случае SRT, пока до конца не ясно. Но уже принято решение о прекращении выступлений в младших классах Moto2 и Moto3. Задействованные в этих проектах сотрудники уже официально проинформированы, что в следующем году их услуги коллективы не понадобятся.

При этом в паддоке ходят слухи, что команда до сих пор не расплатилась с сотрудниками за 2020 год. Также финансовые проблемы не позволяют ей найти новых пилотов на следующий сезон взамен уходящего в Yamaha Франко Морбиделли и завершающего карьеру Валентино Росси.

В этом сезоне SRT переживает серьезный спад формы. В десяти гонках на счету команды лишь один подиум, а в чемпионате она идет девятой. При этом прошлый чемпионат SRT завершила на втором месте при шести победах.

Трансляции всех гонок MotoGP в этом сезоне вы можете смотреть на канале «Моторспорт.ТВ». Трансляция субботней квалификации стартует в 14:20 по московскому времени.

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