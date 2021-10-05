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MotoGP / Гран При Америк Новости

«Самая тяжелая гонка в жизни». Почему вице-чемпион стал последним

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Морбиделли объяснил свой результат в Остине

«Самая тяжелая гонка в жизни». Почему вице-чемпион стал последним

Вице-чемпион MotoGP Франко Морбиделли продолжает набирать кондиции после травмы. Итальянец пропустил почти три месяца из-за операции на колене. Вернувшись, он стал 18-м из 21-го гонщика на финише этапа в Мизано, а в Остине и вовсе занял последнее, 19-е место.

Морбиделли признался, что гонка в США очень тяжело далась ему в физическом плане. Трудностей добавил и кочковатый асфальт, который сделал заезд трудным для всех.

«К сожалению, я выдержал 7-8 кругов, а потом был вынужден замедлиться, – рассказал Морбиделли. – Иначе я бы не добрался до финиша. Ноге не хватало сил и я не мог входить в левые повороты. Мне приходилось менять передачи и рулить только руками, и в местах с ямами было очень тяжело.

Эта гонка для всех была одной из самых тяжелых в сезоне, а для меня, пожалуй, самой тяжелой в жизни из-за моего физического состояния. Но в целом уик-энд был положительным, ведь я улучшил скорость и чувство байка в сравнении с прошлым этапом. Теперь у меня есть две недели до следующей гонки, постараюсь снова прибавить».

Следующая гонка MotoGP пройдет 24 октября в Мизано. Посмотреть ее вы сможете на «Моторспорт.ТВ».

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Баньяя стартовал первым, а финишировал третьим. Но остался доволен

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