С 2022 года в MotoGP будет 8 байков Ducati
Итальянская команда будет иметь сразу трех сателлитов
Ducati близка к подписанию контракта с двумя клиентскими командами. С высокой вероятностью, в 2022 году использовать итальянские байки будет команда Валентино Росси VR46, а также нынешний клиент Aprillia – Gresini.
Таким образом, Ducati станет с двукратным отрывом самым широкопредставленным производителем в MotoGP. Компания получит сразу 8 байков на решетке: к VR46 и Gresini добавляется заводская Ducati и уже продлившая контракт Pramac.
Среди других производителей по 4 байка выставят Yamaha (заводская команда и Petronas), Honda (заводская и LCR) и KTM (Red Bull и Tech3). А вот действующие чемпионы мира из Suzuki, как и Aprillia, будут представлены только двумя мотоциклами своих заводских команд.
«Моторспорт.ТВ» транслирует все этапы текущего сезона MotoGP. Ближайший Гран При пройдет в Барселоне с 4 по 6 июня.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Команды
|Ducati Team
|Автор
|Ориоль Пучдемон