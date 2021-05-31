С 2022 года в MotoGP будет 8 байков Ducati

Ducati близка к подписанию контракта с двумя клиентскими командами. С высокой вероятностью, в 2022 году использовать итальянские байки будет команда Валентино Росси VR46, а также нынешний клиент Aprillia – Gresini.

Таким образом, Ducati станет с двукратным отрывом самым широкопредставленным производителем в MotoGP. Компания получит сразу 8 байков на решетке: к VR46 и Gresini добавляется заводская Ducati и уже продлившая контракт Pramac.

Среди других производителей по 4 байка выставят Yamaha (заводская команда и Petronas), Honda (заводская и LCR) и KTM (Red Bull и Tech3). А вот действующие чемпионы мира из Suzuki, как и Aprillia, будут представлены только двумя мотоциклами своих заводских команд.

«Моторспорт.ТВ» транслирует все этапы текущего сезона MotoGP. Ближайший Гран При пройдет в Барселоне с 4 по 6 июня.