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MotoGP Новости

С 2022 года в MotoGP будет 8 байков Ducati

Автор:
, журналист (Moto GP)

Итальянская команда будет иметь сразу трех сателлитов

С 2022 года в MotoGP будет 8 байков Ducati

Ducati близка к подписанию контракта с двумя клиентскими командами. С высокой вероятностью, в 2022 году использовать итальянские байки будет команда Валентино Росси VR46, а также нынешний клиент Aprillia – Gresini.

Таким образом, Ducati станет с двукратным отрывом самым широкопредставленным производителем в MotoGP. Компания получит сразу 8 байков на решетке: к VR46 и Gresini добавляется заводская Ducati и уже продлившая контракт Pramac.

Среди других производителей по 4 байка выставят Yamaha (заводская команда и Petronas), Honda (заводская и LCR) и KTM (Red Bull и Tech3). А вот действующие чемпионы мира из Suzuki, как и Aprillia, будут представлены только двумя мотоциклами своих заводских команд.

«Моторспорт.ТВ» транслирует все этапы текущего сезона MotoGP. Ближайший Гран При пройдет в Барселоне с 4 по 6 июня.

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Баньяя возмущен проведением гонки MotoGP после смерти Дюпаскье

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Баньяя возмущен проведением гонки MotoGP после смерти Дюпаскье
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Об этой статье

Серия MotoGP
Команды Ducati Team
Автор Ориоль Пучдемон

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