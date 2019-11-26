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MotoGP / Новость

Руководитель Avintia: Зарко – не единственный вариант

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Руководитель Avintia: Зарко – не единственный вариант
Автор:
, Редактор
26 нояб. 2019 г., 13:10

По словам Рубена Чаоса, решение об отставке Карела Абрагама принимал владелец команды – и пока не ясно, кто именно заменит чеха.

Накануне тестов MotoGP в Хересе стало известно о расторжении командой Avintia контракта с гонщиком Карелом Абрагамом. По слухам, место освободили для Жоана Зарко, которого в состав своего сателлита продвигает Ducati.

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Однако, вопреки ожиданиям, сам Зарко на тесты в Херес не приехал. Подробнее о ситуации  рассказал спортивный директор Avintia Рубен Чаос.

«Мы давали Карелу все возможное до самого последнего дня в команде, – заявил Чаос в интервью на официальном сайте чемпионата. – Решение расстаться с ним принимал владелец команды Рауль Ромео, я лишь ему следовал. Я здесь ничего не мог сделать. Мне понятна злость Карела, но у нас состоялось много встреч до того, как окончательное решение было принято.

Что до меня, то моей задачей всегда было договариваться о лучших условиях с Ducati и заставлять команду выкладываться на максимум. И вот нам наконец-то удалось подписать с Ducati двухлетий контракт на лучших условиях. Теперь из-за ситуации с Карелом мы должны сосредоточиться на том, чтобы найти наилучший вариант замены».

Он добавил: «Пока мне не до конца ясно, кто будет выступать за нас в следующем году. У нас с одной стороны есть довольный Тито [Рабат] с очень хорошим мотоциклом от Ducati и с другой – очень хороший мотоцикл, для управления которым мы готовы пригласить хорошего пилота.

На самом деле, вариантов несколько, и Зарко, конечно, один из них. Если получится договориться с ним – это, конечно, поднимет статус всей команды. У нас будет совершенно иной уровень мотивации, мы станем привлекательнее для спонсоров, наши механики будут лучше стараться.

Но не я сейчас контролирую ситуацию. Мы со своей стороны стараемся прогрессировать как команда, но в этом вопросе я завишу от решений других людей».

Говоря о соглашении с Ducati, Чаос уточнил, какой мотоцикл получит Зарко в случае согласия прийти в команду: «У обоих гонщиков будут байки образца 2019 года со всеми обновлениями, которые добавлялись по ходу сезона. И это не зависит от того, кто заменит Абрагама. Так что технически у нас хорошая основа, и теперь важно заполучить высококлассного гонщика».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Жоан Зарко
Команды Avintia Racing
Автор Сергей Иванов

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