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MotoGP Новости

Руководить Pramac Ducati будет специалист из MotoE

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Клаудио Калабрези заменит ушедшего в KTM Франческо Гуидотти

Руководить Pramac Ducati будет специалист из MotoE

Команда Pramac Ducati чемпионата MotoGP выбрала нового руководителя. Им стал Клаудио Калабрези, который заменит ушедшего в KTM Францеско Гуидотти.

До сих пор Калабрези возглавлял команду Pramac в чемпионате MotoE, где гонщики сражаются на электрических мотоциклах. На этой должности он провел три сезона.

Помощником Калабрези станет Фости Ньето, который несколько лет проработал в команде тренером и теперь повышен до должности спортивного директора.

В 2021 команда Pramac завоевала четвертое место в MotoGP, став лучшей из независимых коллективов. В 2022 году за нее продолжат выступать Жоан Зарко и Хорхе Мартин.

Интересно, что если бы Калабрези остался бы в MotoE, ему все равно пришлось бы иметь дело с мотоциклами Ducati: эта итальянская марка выиграла новый тендер на поставку унифицированных байков электрической серии.

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