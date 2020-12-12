Росси: Японцы слушают тебя, но делают по-своему

Многократный чемпион MotoGP не слишком позитивно отозвался о работе инженеров команды Yamaha, за которую он выступал в последние годы. По словам итальянца, японским специалистам, работающим над конструкцией мотоцикла, не помешало бы больше прислушиваться к мнению пилотов.

В следующем году Росси будет выступать за Petronas Yamaha – команду-сателлита японской марки. На днях журналисты поинтересовались у пилота, не скажется ли смена коллектива на вовлеченность пилота в процесс создания нового мотоцикла.

«Не думаю, что что-то изменится, – ответил Росси. – Но если честно, я бы не сказал, что в этом году я был так уж сильно вовлечен. И с этим неплохо бы разобраться.

Нет, ну правда: мой главный актив – опыт и возможность оценить, что требуется от мотоцикла. Но почему-то на протяжении нескольких лет у нас всплывают одни и те же проблемы. И как-то нет надежды, что в следующем году вдруг все изменится.

Я думаю, дело в японских инженерах. Они слушают гонщиков, но в конце концов делают все по-своему. У них в этот момент в голове уже прописано, что они хотят и будут делать».

Стоит уточнить, что речь идет об инженерах, которые занимаются именно работой над конструкцией мотоцикла. Непосредственно на трассе работой с байками, как правило, занимаются специалисты из европейских стран.

Как сложится следующий сезон для Росси – можно будет узнать с помощью прямых трансляций гонок на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ», которая будет показывать чемпионат мира уже третий год подряд. Пока же платформа дает возможность болельщикам увидеть записи исторических гонок и документальные фильмы о главных героях MotoGP.