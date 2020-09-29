Росси: Я живу среди русских!

Пилоты Формулы 1 в последнее время приезжают в Россию каждый год – а также регулярно общаются в паддоке с Даниилом Квятом. В чемпионате мира MotoGP дело обстоит по-другому: в календаре никогда не было российского этапа, а в числе участников – российского гонщика.

Поэтому, получив возможность задать Валентино Росси вопрос в рамках онлайн-конференции перед недавним Гран При Каталонии, российская редакция Motorsport.com поинтересовалась у итальянца его представлением о России.

«Да я, можно сказать, живу среди русских! – ответил пилот команды Yamaha и атлет Monster Energy. – Сейчас я провожу много времени в Риччоне – это небольшой городок на побережье рядом с Римини. И там очень много отдыхающих из России. Те, с кем я пересекался лично – приятные, открытые люди.

Сам я никогда не был в России – и это странно, если подумать. Двадцать лет мотаюсь по всему миру – а в такую большую страну ни разу не заезжал. Поэтому в целом мои представления о ней более или менее стереотипные. Я в курсе, что там не слишком жарко. И при слове «Россия» сразу представляю себе Красную площадь – вспоминаю, что на ней стоят такие высокие башни.

И, конечно, я в курсе, что в России живут красивые девушки. Красивые – и высокие. Высокие башни и высокие девушки – вот мой образ России».