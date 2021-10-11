Росси: Я не готов уходить, у меня паранойя

Этим летом 42-летний Валентино Росси, который выиграл девять чемпионатов мира по мотогонкам, наконец объявил о завершении карьеры. До конца сезона он еще проедет три гонки, последняя из которых пройдет на трассе в Валенсии 14 ноября.

В интервью DARZ, Росси признался, что чем ближе его последняя гонка, тем сильнее его волнение, так как внезапно он понял, что не знает, что будет делать после завершения карьеры.

«Я чувствую какую-то паранойю перед финалом в Валенсии, – признался Росси. – Я не готов к этому. Когда я объявил о завершении карьеры в Австрии, то не сильно волновался по этому поводу. Но в Валенсии будет сложнее это принять, так как вся моя жизнь изменится. Меня ждет непростой, но красивый момент в жизни. Знаете, меня уже 15 лет спрашивают о том, когда я уйду из гонок, но до сих пор завершение карьеры меня не интересовало».

Росси также вспомнил о том, как на пике его карьеры ходило много разговоров о его возможном переходе в автомобильные гонки и даже сразу в Формулу 1.

«В 2006 действительно встал вопрос о переходе в автогонки, но тогда я понял, что хочу выступать в MotoGP так долго, как только смогу. С тех пор я ни разу не пожалел об этом решении», – заявил Росси.

Финальные гонки MotoGP в России вы сможете посмотреть в прямом эфире на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ».

Дополнительная информация: Карлос Гил Иглесиас