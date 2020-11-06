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MotoGP / Гран При Европы / Новость

Росси вылечился от вируса. Но чтобы стартовать в гонке, нужен еще один тест

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Росси вылечился от вируса. Но чтобы стартовать в гонке, нужен еще один тест
Автор:
, Главный редактор

Итальянец не сможет принять участие в первой тренировке Гран При Европы – но его выступление в воскресной гонке вполне реально

Валентино Росси, пропустивший уже две гонки MotoGP из-за подхваченного мотогонщиком коронавируса, в четверг сдал очередной тест – который дал отрицательный результат. Но это еще не означает, что многократный чемпион мира в эти выходные сможет принять участие в Гран При Европы, который проходит на трассе в Валенсии.

Пилот Yamaha будет допущен к участию в соревнованиях, только если отрицательный результат даст повторный тест, который будет сделан сегодня уже в Испании. Это значит, что итальянцу в любом случае придется пропустить первую пятничную тренировку.

Напомним, что в двух гонках, пропущенных Росси, заводская команда Yamaha выставляла лишь одного пилота. Сделать это в третий раз не позволяют договоренности с организаторами чемпионата – и если Росси не будет допущен к соревнованиям, его место займет американец Гаррет Герлофф.

Кто бы из этих двух пилотов в итоге ни вышел на старт – их выступление можно будет увидеть в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Трансляция квалификации начнется в субботу в 16:00, гонки – в пятницу в 15:25.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Европы
Пилоты Валентино Росси
Автор Кирилл Качнов

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