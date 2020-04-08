Росси в эти выходные выйдет на старт виртуального MotoGP

Валентино России примет участие во втором в этом сезоне виртуальном мотоциклетном Гран При. Гонка, которая пройдет под эгидой организаторов чемпионата мира, запланирована на ближайшее воскресенье – 12 апреля – и будет показана в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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В отличие от виртуальных Гран При Формулы 1, где пелотон приходится разбавлять экс-пилотами Ф1, гонщиками младших формул, киберспортсменами и приглашенными звездами, в мотоциклетных кибергонках с самого начала стартовали исключительно действующие участники чемпионата мира. Впрочем, пока состоялась только одна такая гонка – победу в ней одержал Алекс Маркес, который из-за переноса этапов никак не может дебютировать в самом престижном классе чемпионата.

Росси не стартовал в первой гонке – хотя в ней принял участие действующий чемпион мира Марк Маркес. Испанец вместе с младшим братом заявлен и на воскресный заезд. Всего на старт выйдут 11 пилотов, среди которых будут Фабио Куартараро и Данило Петруччи.

Соревнования начнутся 12 апреля в 14:00 по московскому времени. До их начала на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» можно увидеть записи трансляций легендарных гонок MotoGP (с русским комментариям) и подборку документальных фильмов об истории авто- и мотоспорта.