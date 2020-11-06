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MotoGP / Гран При Европы / Новость

Росси выйдет на старт гонки в Валенсии

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Росси выйдет на старт гонки в Валенсии
Автор:
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После двух пропущенных из-за коронавируса этапов многократный чемпион мира вновь войдет в число участников чемпионата мира

Валентино Росси примет участие в очередном этапе чемпионата мира по мотогонкам – Гран При Европы, который в эти выходные проходит на трассе в Валенсии. Сделанный сегодня повторный тест подтвердил, что многократный чемпион мира вылечился от коронавируса.

Информация о том, что пилот команды Yamaha подхватил вирус, появилась три недели назад. За это время Росси пропустил два этапа турнира – при этом японский коллектив не стал искать ему замену. Еще раз ограничиться одним мотоциклом на старте команда не могла в силу соглашений с организаторами MotoGP – и в пятничных тренировках итальянца подменил Гаррет Герлофф, выступающий на Yamaha в соревнованиях супербайков. В двух практиках американец, ставший первым представителем своей страны в MotoGP за последние четыре года, показал 16-е и 19-е времена.

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Тем временем стало известно, что Маверик Виньялес, напарник Росси по заводской команде Yamaha, начнет воскресную гонку с пит-лейна. По ходу уик-энда испанцу пришлось воспользоваться шестым за сезон мотором, в то время как без штрафа каждый гонщик может использовать только пять силовых агрегатов.

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Оценить форму, в которой Росси вернется на гоночную трассу, можно с помощью прямых трансляций Гран При Европы на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Следить за борьбой в квалификации можно будет в субботу начиная с 16:00, а трансляция воскресной гонки начнется в 15:25.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Европы
Пилоты Валентино Росси
Автор Кирилл Качнов

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