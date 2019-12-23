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Росси озвучил условие ухода из MotoGP после 2020 года

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Росси озвучил условие ухода из MotoGP после 2020 года
Автор:
, редактор
23 дек. 2019 г., 14:16

Гонщик ждет улучшения результатов от себя и Yamaha, а в противном случае не хочет продлевать контракт.

Семикратный чемпион мира Валентино Росси еще не решил, продолжит ли карьеру после 2020 года. 40-летний итальянец не выигрывал гонок с июня 2017 года и в прошедшем сезоне повторил свой худший результат за всю карьеру в MotoGP, став только седьмым. 

Росси надеется, что сможет добиться улучшений в 2020 году, а если это не произойдет, он готов завершить карьеру.

«Следующий сезон будет решающим, – сказал Росси. – В конце 2020-го истекает мой контракт, так что, к сожалению, скоро мне придется решать, что делать, продолжать карьеру или нет. 

Это решение будет сильно зависеть от результатов. Мы внесли изменения в состав команды и теперь посмотрим, сможем ли мы стать быстрее и боеспособнее. Чтобы я продлил контракт, мне надо выступать сильнее, чем в этом году. Если этого не будет, то не стоит и продлевать». 

По слухам, в 2020 году в Yamaha может вернуться Хорхе Лоренсо, которому предложили роль тест-пилота. Испанец провалил прошедший сезон в Honda, но Росси уверен, что в прежней команде трехкратный чемпион мира может обрести уверенность.

«Если он вернется на байк M1, то будет силен, – сказал Росси. – Проблема в том, что он хочет много денег, и это может стать трудностью для Yamaha. Я бы хотел видеть Лоренсо нашим тест-пилотом: он очень быстр и поможет нам».

Дополнительная информация: Герман Гарсия Казанова

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Пилоты Валентино Росси В Магазин
Автор Иван Матушкин

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