Росси озвучил условие ухода из MotoGP после 2020 года

Семикратный чемпион мира Валентино Росси еще не решил, продолжит ли карьеру после 2020 года. 40-летний итальянец не выигрывал гонок с июня 2017 года и в прошедшем сезоне повторил свой худший результат за всю карьеру в MotoGP, став только седьмым.

Росси надеется, что сможет добиться улучшений в 2020 году, а если это не произойдет, он готов завершить карьеру.

«Следующий сезон будет решающим, – сказал Росси. – В конце 2020-го истекает мой контракт, так что, к сожалению, скоро мне придется решать, что делать, продолжать карьеру или нет.

Это решение будет сильно зависеть от результатов. Мы внесли изменения в состав команды и теперь посмотрим, сможем ли мы стать быстрее и боеспособнее. Чтобы я продлил контракт, мне надо выступать сильнее, чем в этом году. Если этого не будет, то не стоит и продлевать».

По слухам, в 2020 году в Yamaha может вернуться Хорхе Лоренсо, которому предложили роль тест-пилота. Испанец провалил прошедший сезон в Honda, но Росси уверен, что в прежней команде трехкратный чемпион мира может обрести уверенность.

«Если он вернется на байк M1, то будет силен, – сказал Росси. – Проблема в том, что он хочет много денег, и это может стать трудностью для Yamaha. Я бы хотел видеть Лоренсо нашим тест-пилотом: он очень быстр и поможет нам».

Дополнительная информация: Герман Гарсия Казанова