Росси: третье место для меня – почти победа

Валентино Росси занял третье место на Гран При Андалусии, попав на подиум впервые с апреля прошлого года. Доктор упустил вторую позицию на предпоследнем круге в борьбе с партнером по Yamaha Мавериком Виньялесом, но все равно остался доволен результатом.

«Для меня это очень важный подиум, почти что победа, – сказал Росси. – Особенно после прошлого этапа, который меня сильно разочаровал. Большую часть прошлого сезона меня преследовали те же проблемы».

Росси отметил, что наконец-то добился от байка подходящих ему настроек: «Пришлось побороться, чтобы внести изменения. Иногда у нас возникали неожиданные проблемы по политическим причинам. Нам с командой пришлось постараться, чтобы изменить настройки до прошлого воскресенья я ехал как не на своем байке. В поворотах он занимал позицию, которая мне не нравилась.

Его сделали таким, чтобы экономить резину. Но из-за этого я ехал все медленнее и все равно изнашивал шины. Но в пятницу я наконец поймал нужное ощущение и почти получал удовольствие. Сегодня я знал, что могу провести хорошую гонку».

Третье место в Хересе внушило Росси оптимизм перед остальным сезоном: «Такое выступление в жару в Хересе придало мне оптимизма перед следующими гонками. Ведь в прежние годы я много страдал на этой трассе. Надеюсь, мы встали на верный путь».

Дополнительная информация: Маттео Нуньес