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Росси собрался бороться за подиумы в автогонках и стартовать в Спа

Легенда MotoGP выступит за команду WRT на автомобиле Audi R8

Росси собрался бороться за подиумы в автогонках и стартовать в Спа
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Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси остался в чемпионате в качестве владельца собственной команды VR46. Не далее как сегодня его единокровный брат Лука Марини, выступающий за команду Росси, показал на предсезонных тестах в Индонезии лучшее время круга.

Однако сам Росси так и не смог смириться с уходом из гонок. Завершив в прошлом году гоночную карьеру мотоциклиста, в этом сезоне он договорился о выступлении в чемпионате GT World Challenge Europe с командой WRT. Пока сезон не начался, команда опубликовала интервью с Росси, где он рассказал о своих планах на этот год.

«Я привык сражаться за победы, для меня это очень важно, – заявил Валентино Росси. – Я впервые попробовал себя за рулем Audi на тестах в Валенсии, и эта машина мне очень понравилась. Глава команды сказал, что я не так уж и плох. Для меня это новое приключение, новый мир.

Но пока нужно понять мой уровень, мою скорость. Я надеюсь быть быстрым, хочу сражаться за подиумы, давать вам вспомнить обо мне по ходу сезона.

Я всегда подумывал об автомобильных гонках. Теперь у меня есть на это время. Мне кажется, что у меня еще есть достаточно сил для этого. В последние годы я много думал о том, где еще смогу погоняться после ухода из мотогонок, у меня был опыт в GT3 и мне понравились машины этого класса.

Мне нравится все: и автомобили, и уровень чемпионата, спринтерские гонки и гонки на выносливость. Я хотел бы проехать в «24 часах Спа». Ни разу не был на этой трассе. А это легендарный автодром, особенно для автомобильных гонок. И мне кажется, что это лучшая гонка для машин класса GT в мире».

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