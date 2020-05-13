Росси снова выйдет на старт кибергонки MotoGP

В ближайшие выходные организаторы чемпионата мира по мотогонкам проведут очередные соревнования с участием звезд MotoGP. Заезды состоятся в двух классах: впервые пилотам самого быстрого класса составят компанию гонщики на электрических байках категории MotoE. Главной новостью стало появление в списке участников Валентино Росси.

Многократный чемпион мира не игнорирует виртуальные старты – но чаще предоставляет возможность выступить своему напарнику Маверику Виньялесу, так как по умолчанию команды имеют право заявить на соревнования по одному гонщику (исключение делается только для Honda как действующего чемпиона мира). Однако в этот раз ни одного пилота не смогла выставить команда КТМ – и Yamaha получила право заявить сразу двух пилотов. Таким образом, в гонке примут участие и Виньялес, и Росси.

Из лидеров MotoGP на старте вновь будут братья Маркесы и Фабио Куартараро. Заводская команда Ducati на этот раз представлена тест-пилотом Микеле Пирро. Также в списке участников можно найти Жоана Мира, Такааки Накагами, Франческо Баньяю, Эстеве Рабата и тест-пилота Aprilia Лоренцо Сальвадори.

Для гонки будет использована цифровая копия трассы в Мизано. Соревнования начнутся в воскресенье (17 мая) в 16:00 по московскому времени. Ссылку на прямую трансляцию соревнований можно будет найти на главной странице Motorsport.com.