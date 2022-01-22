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Росси рассказал, почему не решился перейти в Ф1

В конце 2000-х у Валентино был шанс сменить байк на автомобиль с открытыми колесами

Росси рассказал, почему не решился перейти в Ф1

Легенде MotoGP Валентино Росси не чужд автомобиль Формулы 1: в начале-середине 2000-х итальянец несколько раз участвовал в тестах за рулем Ferrari.

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По слухам (и как сказал сам Росси), в 2007-2008 годах он был близок к переходу в Ф1, и теоретически шанс правда существовал. Однако чуда не случилось. Как мы все знаем, Валентино остался в MotoGP, и в 2008-м и 2009-м завоевал свои два последних титула в чемпионате.

В интервью YouTube-каналу журналиста Грэма Бенсингера Росси рассказал, что его остановило от перехода в Ф1. 

«Это был очень важный момент в моей жизни, – рассказал Росси. – Помню, мне позвонил Стефано Доменикали и предложил попробовать Ferrari на трассе во Фьорано. Я согласился. Мы тайно прибыли на место накануне, потому что пытались сохранить всё в секрете, но в итоге об этом все равно все узнали.

Я был очень близок к переходу в Ф1. В конце 2006 года я провёл настоящие тесты с настоящими гонщиками в Валенсии. Всё получилось здорово, я был тогда довольно быстр. Но потом, вернувшись домой, я всё-таки решил остаться в MotoGP. Для Ф1 у меня был четкий план, но он не был напрямую связан с Ferrari. Я хотел начать с небольшой команды, попытаться набраться опыта, а потом, если окажусь достаточно быстр, перейти в Ferrari. Однако у меня было слишком много сомнений, поэтому я отказался от этой идеи.

При этом все, кого я просил помощи при принятии этого решения, говорили мне: "Нет, нет, ты должен идти в Формулу 1". Даже моя мама. Но в глубине души я понимал, что должен остаться в MotoGP».

В конце прошлого сезона Валентино завершил карьеру в MotoGP. В 2022 году он поедет в кузовном чемпионате GT World Challenge Europe.

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