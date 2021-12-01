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MotoGP Новости

Росси рассказал о вариантах продолжения карьеры

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Семикратный чемпион MotoGP приоткрыл завесу тайны относительно спортивного будущего

Росси рассказал о вариантах продолжения карьеры

После завершения выступлений в чемпионате мира по мотогонкам Валентино Росси собирается перезапустить карьеру и перейти на полное расписание в одну из серий с автомобилями класса GT. Правда, пока итальянец не знает, какой из чемпионатов для него предпочтительнее. 

«Я поеду либо в World GT Challenge, либо в WEC: первый даст мне возможность поучаствовать в "24 часах Спа", другой – в "24 часах Ле-Мана", – приводит слова Валентино итальянская редакция Motorsport.com. – Я поеду за рулем машины класса GT – теперь осталось решить, на какой именно. Мы также ведем переговоры с Ferrari, и стать частью их команды – моя мечта. Это было бы действительно круто!».

#46 Kessel Racing Monster VR46, Ferrari 488 GT3: Валентино Росси, Алессио Салуччи, Лука Марини

#46 Kessel Racing Monster VR46, Ferrari 488 GT3: Валентино Росси, Алессио Салуччи, Лука Марини

Фото: Camilss

Вдобавок Росси не прочь слетать и за океан ради одного из американских чемпионатов. «В США есть очень интересная серия IMSA, особенно мне интересен марафон «24 часа Дайтоны». Я надеюсь, однажды у меня получится погоняться и там – даже если я еще ничего не решил».

У итальянца уже есть определенный опыт участия в гонках GT. К примеру, Росси уже дважды выступал в проходящей зимой 12-часовой гонке в Бахрейне, где однажды стал 3-м в общем зачете. Сейчас Валентино занят подготовкой к своему третьему выступлению в этом соревновании, где пилот вновь поедет на Ferrari 488.

Не секрет, что в ближайшее время семья Росси ждет пополнения, и спортсмену очень любопытна новая роль. «На данный момент мне большего всего интересно стать отцом. Поскольку, как все говорят, это изменит мою жизнь. В остальном, у меня все еще много дел – но с MotoGP это в любом случае не связано».

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