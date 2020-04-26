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MotoGP / Новость

Росси рассказал, когда примет решение о продолжении карьеры

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Росси рассказал, когда примет решение о продолжении карьеры
Автор:
, редактор
26 апр. 2020 г., 12:02

Семикратный чемпион MotoGP хотел бы выступать дальше, но пока не уверен в своих силах

Валентино Росси покинет заводскую команду Yamaha в конце 2020 года. При этом команда пообещала ему предоставить новейший байк и место в клиентской команде Petronas SRT, если семикратный чемпион MotoGP решит продолжать карьеру в 2021 году.

«Я в трудном положении, – сказал Росси. – Я хочу продолжать, ведь у меня еще хватает мотивации. Но важно понять, насколько я конкурентоспособен. У нас было много проблем, особенно во второй половине прошлого сезона. Я часто был слишком медленным, не мог бороться за места в топ-5.

У меня есть еще год в заводской команде. Мне нужно время, чтобы принять решение. Нужно пять-шесть гонок с новым руководителем команды и всеми внесенными изменениями, чтобы я понял, стал ли сильнее. Проблема в том, что гонки не проводятся, и, наверное, мне придется принять решение прежде, чем начнется сезон».

Росси полагает, что примет решение к концу лета: «В оптимистичном сценарии мы сможем начать гонки в августе-сентябре. Нужно принять решение до этого. Я хочу продолжать и мне придется принять решение, не проводя ни гонки».

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Пока в MotoGP продолжается вынужденная пауза, Росси вместе с другими звездами чемпионата мира принимают участие в виртуальных заездах. Прямые трансляции этих соревнований можно смотреть на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Там же будут проходить прямые трансляции реальных гонок, когда сезон все же начнется.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Валентино Росси В Магазин
Автор Иван Матушкин

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