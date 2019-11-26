Росси рассказал, чем новый мотоцикл Yamaha лучше старого

В первый день межсезонных тестов в Хересе Валентино Росси показал только 14-е время, став худшим из всех гонщиков на мотоциклах Yamaha. При этом его напарник по заводской команде Маверик Виньялес проехал быстрее всех, а два представителя клиентской команды Yamaha Petronas вошли в пятерку.

Однако Росси остался доволен новым мотоциклом и после заездов рассказал о его преимуществах.

«Новый байк немного отличается от прежнего, – отметил Валентино. – Главное, что он стал быстрее на прямых. Даже на не самых скоростных трассах в Хересе и в Валенсии это чувствуется. Однако многое еще предстоит сделать. А для этого надо накатать как можно больше миль на тестах. Так что продолжим во второй день».

При этом Росси не стал искать оправданий своей скорости, отметив лишь первоклассную форму своего напарника: «Маверик был прямо очень-очень хорош. И по чистой скорости, и в гоночном режиме. Он и на мотоцикле 2019 года самый быстрый. Так что сегодня он задает темп».

Дополнительная информация: Льюис Дункан