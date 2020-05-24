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MotoGP / Новость

Росси провел тесты в Мизано. Реальные тесты на реальном байке

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Росси провел тесты в Мизано. Реальные тесты на реальном байке
Автор:
, журналист
24 мая 2020 г., 10:10

Хотя до возобновления сезона MotoGP остается еще около двух месяцев, участники чемпионата постепенно возвращаются из виртуального мира к настоящей работе

В середине мая на трассе в итальянском Мизано прошли первые тесты после периода карантина – тогда организаторы отрабатывали меры безопасности и пригласили всех желающих познакомиться с новым асфальтом.

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Их предложение приняли, в том числе, несколько представителей премьер-класса MotoGP, но Валентино Росси в их числе не было: тот предпочел продолжать заезды на кроссовом байке у себя на ранчо.  

Однако в минувшую пятницу Валентино все же приехал в Мизано, где провел тестовый день. Росси ездил на Yamaha R1 в спецификации Супербайка. Отчет о событиях с десятком фото семикратный чемпион выложил у себя в инстаграме.

 

По планам устроителей MotoGP, регулярный сезон должен начаться с двух гонок в Хересе в конце июля. Пока же его участники проводят время за виртуальными сражениями. Их, а также лучшие Гран При прошлых лет, показывает видеоплатформа «Моторспорт.ТВ».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Валентино Росси В Магазин
Команды Yamaha Factory Racing
Автор Карлос Гил Иглесиас

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