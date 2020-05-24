Росси провел тесты в Мизано. Реальные тесты на реальном байке
Хотя до возобновления сезона MotoGP остается еще около двух месяцев, участники чемпионата постепенно возвращаются из виртуального мира к настоящей работе
В середине мая на трассе в итальянском Мизано прошли первые тесты после периода карантина – тогда организаторы отрабатывали меры безопасности и пригласили всех желающих познакомиться с новым асфальтом.
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Их предложение приняли, в том числе, несколько представителей премьер-класса MotoGP, но Валентино Росси в их числе не было: тот предпочел продолжать заезды на кроссовом байке у себя на ранчо.
Однако в минувшую пятницу Валентино все же приехал в Мизано, где провел тестовый день. Росси ездил на Yamaha R1 в спецификации Супербайка. Отчет о событиях с десятком фото семикратный чемпион выложил у себя в инстаграме.
По планам устроителей MotoGP, регулярный сезон должен начаться с двух гонок в Хересе в конце июля. Пока же его участники проводят время за виртуальными сражениями. Их, а также лучшие Гран При прошлых лет, показывает видеоплатформа «Моторспорт.ТВ».
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|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Валентино Росси В Магазин
|Команды
|Yamaha Factory Racing
|Автор
|Карлос Гил Иглесиас