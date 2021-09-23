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MotoGP / Тесты в Мизано Новости

Росси провел последние тесты MotoGP в карьере. Или нет?

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Итальянец признался в нелюбви к тестам, но не исключил, что вновь примет в них участие

Росси провел последние тесты MotoGP в карьере. Или нет?

Через четыре гонки семикратный чемпион мира в классе MotoGP Валентино Росси официально завершит свою карьеру. На этой неделе он в последний раз принял участие в тестах мотоциклов, которые проходили на трассе в Мизано.

Росси не тестировал мотоцикл Yamaha 2022 года и предполагалось, что на старом байке он выйдет на трассу только во вторник. Однако в среду Доктор сам выразил желание проехать еще некоторое количество кругов, после чего рассказал о своих ощущениях по поводу, возможно, последних тестов MotoGP в своей карьере.

«Ничего особенного, мы просто пробовали разные настройки мотоцикла, – заявил Росси. – По просьбе Michelin я попробовал новую шину. На самом деле для меня это была просто тренировка, так как в этом сезоне в Мизано пройдет еще одна гонка.

Это мои последние тесты, и не скажу, что буду сильно по ним скучать. Здесь приходится физически и умственно выкладываться и, по большому счету, это самая сложная часть нашей работы. Я предпочитаю гоночные уик-энды благодаря вырабатываемому на них адреналину.

Посмотрим, насколько сильно я буду скучать по MotoGP. Как я уже сказал, тесты не самое интересное в моей работе, не самое незабываемое. Но кто знает, возможно я не откажусь вновь участвовать в них время от времени».

Посмотреть последние Гран При MotoGP вы можете в прямом эфире телеканала и видеоплатформы «Моторспорт.ТВ».

Дополнительная информация: Карлос Гил Иглесиас

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