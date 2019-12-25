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Росси против Хэмилтона: в Mercedes объяснили разницу

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Росси против Хэмилтона: в Mercedes объяснили разницу
Автор:
, редактор
25 дек. 2019 г., 13:50

Инженер немецкой команды остался впечатлен пилотажем семикратного чемпиона MotoGP.

В декабре Льюис Хэмилтон и Валентино Росси обменялись гоночной техникой и проехали по трассе в Валенсии. Ни для кого из них обмен не прошел безошибочно: Хэмилтон допустил падение с байка, а Росси развернуло во время езды на болиде Mercedes. Однако главный стратег команды Джеймс Ваулз отметил, что в целом итальянский гонщик показал большое мастерство за рулем машины.

«У Валентино был очень тщательный подход, – цитирует Ваулза Crash. – Он успешно справился с фундаментальными задачами, вроде выбора нужной позиции на трассе и контроля машины. А потом он интуитивно тормозил позже и набирал больше скорости в поворотах, как, полагаю, он делает со своим байком. Это было впечатляюще.

Это признак настоящего мастера – он не терял контроль и последовательно повышал скорость. По ходу дня выявились его сильные стороны. Одной из них было позднее торможение и вход в повороты на скорости, он в этом очень хорош. Дайте ему еще день-два, и он доведет базовые навыки до пика, отточит их. Он был также хорош в медленных поворотах и выходах на финишную прямую. Где он уступал Льюису, что не удивительно, это в медленных поворотах».

Отметим, что Росси ранее несколько раз тестировал машины Ferrari.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Валентино Росси В Магазин , Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Иван Матушкин

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