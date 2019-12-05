Росси прошел подгонку сиденья в Mercedes для заездов с Хэмилтоном
В преддверии совместных заездов в Валенсии чемпион MotoGP приехал на базу в Брэкли, где ему сделали собственный ложемент.
В ближайшее воскресенье на трассе Рикардо Тормо состоится уникальное событие, подготовка к которому длилась несколько лет. Льюис Хэмилтон и Валентино Росси – два самых титулованных действующих гонщика Формулы 1 и MotoGP – поменяются техникой.
Обладатель девяти титулов в мотогонках будет пилотировать Mercedes F1, а шестикратный чемпион Формулы 1 попробует себя в седле Yamaha M1.
Накануне заездов Росси прошел подгонку сиденья в штутгартской команде на ее базе в Брэкли.
«Думаю, вскоре мы с Льюисом отлично проведем время», – написал Валентино в своем инстаграме.
Ранее у Росси уже был опыт езды на формульной технике. В начале 2000-х он несколько раз проводил тесты с Ferrari и в какой-то момент даже всерьез раздумывал о переходе из MotoGP в Ф1.
Хэмилтон известен любовью к мотоциклам, но никогда прежде не ездил на байках премьер-класса. В его послужном списке есть тесты на Yamaha категории Супербайк в Хересе.
По предварительной информации, заезды в Валенсии 7 декабря пройдут при пустых трибунах и без представителей СМИ.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , MotoGP
|Пилоты
|Валентино Росси В Магазин , Льюис Хэмилтон В Магазин
|Команды
|Mercedes В Магазин , Yamaha Factory Racing
|Автор
|Маттео Нуньес
Росси прошел подгонку сиденья в Mercedes для заездов с Хэмилтоном
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