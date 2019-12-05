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Росси прошел подгонку сиденья в Mercedes для заездов с Хэмилтоном

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Росси прошел подгонку сиденья в Mercedes для заездов с Хэмилтоном
Автор:
5 дек. 2019 г., 11:06

В преддверии совместных заездов в Валенсии чемпион MotoGP приехал на базу в Брэкли, где ему сделали собственный ложемент.

В ближайшее воскресенье на трассе Рикардо Тормо состоится уникальное событие, подготовка к которому длилась несколько лет. Льюис Хэмилтон и Валентино Росси – два самых титулованных действующих гонщика Формулы 1 и MotoGP – поменяются техникой. 

Обладатель девяти титулов в мотогонках будет пилотировать Mercedes F1, а шестикратный чемпион Формулы 1 попробует себя в седле Yamaha M1.

Накануне заездов Росси прошел подгонку сиденья в штутгартской команде на ее базе в Брэкли.

 

«Думаю, вскоре мы с Льюисом отлично проведем время», – написал Валентино в своем инстаграме. 

Ранее у Росси уже был опыт езды на формульной технике. В начале 2000-х он несколько раз проводил тесты с Ferrari и в какой-то момент даже всерьез раздумывал о переходе из MotoGP в Ф1. 

Хэмилтон известен любовью к мотоциклам, но никогда прежде не ездил на байках премьер-класса. В его послужном списке есть тесты на Yamaha категории Супербайк в Хересе. 

По предварительной информации, заезды в Валенсии 7 декабря пройдут при пустых трибунах и без представителей СМИ.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , MotoGP
Пилоты Валентино Росси В Магазин , Льюис Хэмилтон В Магазин
Команды Mercedes В Магазин , Yamaha Factory Racing
Автор Маттео Нуньес

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