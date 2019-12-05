Росси прошел подгонку сиденья в Mercedes для заездов с Хэмилтоном

В ближайшее воскресенье на трассе Рикардо Тормо состоится уникальное событие, подготовка к которому длилась несколько лет. Льюис Хэмилтон и Валентино Росси – два самых титулованных действующих гонщика Формулы 1 и MotoGP – поменяются техникой.

Обладатель девяти титулов в мотогонках будет пилотировать Mercedes F1, а шестикратный чемпион Формулы 1 попробует себя в седле Yamaha M1.

Накануне заездов Росси прошел подгонку сиденья в штутгартской команде на ее базе в Брэкли.

«Думаю, вскоре мы с Льюисом отлично проведем время», – написал Валентино в своем инстаграме.

Ранее у Росси уже был опыт езды на формульной технике. В начале 2000-х он несколько раз проводил тесты с Ferrari и в какой-то момент даже всерьез раздумывал о переходе из MotoGP в Ф1.

Хэмилтон известен любовью к мотоциклам, но никогда прежде не ездил на байках премьер-класса. В его послужном списке есть тесты на Yamaha категории Супербайк в Хересе.

По предварительной информации, заезды в Валенсии 7 декабря пройдут при пустых трибунах и без представителей СМИ.